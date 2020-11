REŠENA DILEMA! Evo šta piše u NOVOJ UREDBI VLADE SRBIJE! Da li će prodavnice, supermarketi i trafike od utorka raditi do 18 ili 21 sat?

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, koja stupa na snagu u utorak 24. novembra, a kojom se skraćuje radno vreme ugostiteljskih objekata, tržnih centara, pozorišta, bioskopa i kladionica do 18 sati, važiće do 3. decembra.

"U periodu počev od 24. novembra 2020. godine zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), trgovinskih centara, pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 5.00 časova narednog dana.", piše u Uredbi koja je objavljena u Službenom glasniku, prenosi Kurir.

Istom uredbom izmenjen je i član prethodne uredbe, koja se odnosila na zabranu rada svega pomenutog, ali i prodavnica i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, od 21 do 5 sati. Pomenuti član je izmenjen tako da su u njemu ostale samo prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekati, što znači da oni mogu da rade do 21 sat, odnosno neće raditi od 21 do 05 sati, kako tačno piše u uredbi.

Istovemeno, apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljski i drugi objekata koji vrše dostavu hrane, to mogu nesmetano da rade bez ograničenja.