OPASNI USLOVI ZA VOŽNJU, BUDITE OPREZNI! Vidljivost smanjena zbog MAGLE, na pojedinim deonicima duva OLUJNI VETAR

JP "Putevi Srbije" savetuju oprez u saobraćaju zbog olujnog jugoistočnog vetra, kao i zbog pojave magle na pojedinim deonicama.

Zbog pojave magle vidljivost je smanjena od 50 do 100 metara na teritoriji Zaječarskog, Borskog i Knjaževačkog okruga, kao i na teritoriji opštine Žagubica, saopštili su Putevi Srbije.

Prema upozorenju RHMZ, u košavskom području do 10. decembra duvaće jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima.

Sutra i u ponedeljak, na jugu Banata, očekuju se najjači udari vetra, maksimalne brzine od 28 do 40 m/s (od 100 do 140 km/h), dok će u Beogradu, vetar dostizati maksimalnu brzinu od 20 do 23 m/s (od 70 do 80 km/h).

Auto-put E-70, deonica granični prelaz Batrovci - Kuzmin, zbog radova na zameni odbojne ograde u razdelnom pojasu, za saobraćaj su zatvorene preticajne saobraćajne trake u oba smera, dok se saobraćaj odvija voznim saobraćajnim trakama.

Boljevci - Obrenovac - radovi na sanaciji kolovoza, do 29. decembra, i dalje na snazi obustava saobraćaja. Alternativni putni pravac iz pravca Obrenovca auto-put E-763 (Miloš Veliki)

Petlja Surčin-petlja Ostružnica, do 07. decembra radovi na rehabilitaciji kolovoza u desnoj saobraćajnoj traci na mostu preko reke Save. Saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Beogradu preusmeren je na novoizgrađeni deo mosta (suprotan smer), pravac Beograd ka Novom Sadu.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije u 17.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta, Šidu 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.