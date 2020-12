STIŽE VELIKA PROMENA: Meterorolozi najavili IZNENAĐUJUĆE TEMPERATURE narednih dana, a evo šta nas čeka narednog vikenda

Do četvrtka umereno i potpuno oblačno i toplije sa dnevnim temperaturama iznad proseka.

U Srbiji će ujutru i pre podne u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka biti magle ili niske oblačnost, a posle podne pretežno sunčano, osim u Bačkoj, Sremu, Timočkoj Krajini i po pojedinim kotlinama, gde će se oblačnost zadržati celog dana.

Ponegde se očekuje rosulja, a na planinama tokom celog dana biće pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 2 C, najviša od 4 do 10 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutru i pre podne magla ili niska oblačnost, posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 2 C, najvisa oko 7 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana – do 27. decembra:

Do četvrtka umereno i potpuno oblačno i toplije sa dnevnim temperaturama oko i iznad proseka, u utorak ponegde slaba kiša. U petak jače naoblačenje i zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, prvo na severu i zapadu.

Za vikend oblačno, u nižim predelima sa mesovitim padavinama – kisom, susnežicom i snegom, a na planinama sa snegom.