Obradović za Pink: Za vikend izvesna relaksacija mera, bitno je da građani poštuju sve do sada donete! (VIDEO)

Izvesno je da će za vikend biti relaksacije mera, izjavila je za TV Pink ministarka državne uprave i lokalne samoupave i članica Kriznog štaba Marija Obradović.

Ministarka je istakla da se razgovor na današnjoj sednici Kriznog štaba vodio u smeru da trgovinski i ugostiteljski objekti rade do 20 časova, dok je, kaže, dobar deo medicinskog dela Štaba institirao da to ipak bude do 17 časova.

Obradović nije htela da precizira šta je konačna odluka Kriznog štaba i podsetila da će ta odluka biti rečena u 15 časova na konferenciji.

Kada je reč o merama za doček Nove godine, Obradović je kazala da će odluka o tome biti doneta najverovatnije u ponedeljak, kada se očekuje nova sednica Kriznog štaba.

Dodala je da bez obzira na relaksaciju pojednih mera, bitno je da se one postojeće i dalje poštuju, a to su nošenje maske i držanje fizičke distance.

Govoreći o vakcinaciji, Obradović kaže da je za nju važno da bude vakcinisana i pozvala građane da ne nasedaju na teorije zavere, jer je, ističe, vakcinacija civilizacijska tekovina i jedini način na koji možemo pobediti koronu.

"Vakcinacijom se štitimo od opasnih i teških bolesti, zato nema razloga da građani ne budu vakcinisani", rekla je Obradović.

Primetila je da se antivakser pokreti ubrzano šire i istakla da su oni u ovom trenuku jako opasni.

Primena platnih razreda u januaru 2022. Marija Obradović je rekla da je u toku borba protiv korone, koja nikako nije pravo vreme da se govori o neusklađenosti plata, i dodaje da će to tek biti na dnevnom redu. U parlametnu smo pričali o tome da treba odložiti sa januara 2021. na januar 2022.godine i to je juče usvojeno u parlamentu. „U ovom trenutku smo odustali od primene platnih razreda , jer je za to potrebna politička volja i novac u budžetu. Političke volje ima i pripremnjeni su ozbiljni dokumenti. Novac u budžetu nije mogao da bude planiran zbog korone. Do sledeće primene radićemo na popravljanju nekih nedostataka u zakonu“, rekla je Obradović.

Objašnjava da određeni broj ljudi neće moći da bude vakcinisan zbog pojedinih alergija, te da će oni uvek biti ugroženi od onih koji namerno ne žele da se vakcinišu.

"Nije fer da budemo neodgovorni prema toj polovini društva koja ne sme da se vakciniše", zaključila je Obradović.