Istorijski poduhvat Željka Mitrovića, leteći automobil ili Flying car uspešno je realizovan. Tokom prvog leta, letelicu je testirao lično Željko Mitrović, a inženjeri Pinkovog istraživačkog centra nastavljaju sa usavršavanjem ovog, kao i sa razvojem još nekoliko projekata, kao što je na primer, bespilotna letelica za obuku pilota.

Diplomirani inženjeri vazduhoplovstva Miloš Petrašinović i Mihajlo Petrović deo su ove uspešne ekipe.

Petrašinović je rekao da je odličan osećaj postići i napraviti jedan ovakav projekat.

„Ovo je bio nulti let, bez stabilizacionih algoritama. Cilj nam je bio kako je to kada sve spadne u ruke pilota i kada pilot mora da leti. Mnogi u svetu su pokušavali tako nešto, ali je to uglavnom bilo nešto isprogramirano“, rekao je Petrašinović.

Mihajlo Petrović, ističe da ova letelica može da ide nekih 50, 60 kilometara na čas, što je kako kaže, sasvim dovoljno da se u nekoj gradskoj gužvi preleti 50 kilometara više za jako kratko vreme.

Petrašinović je rekao da su projekat počeli pre nekih 8 godina, ali je cela priča se konkretizovala pre par godina kada su se posvetili tome da naprave bespilotne letelice.

„Želimo da jednog dana u Srbiji možete da kupite bespilotnu letelicu koja će nam olakšati živote“, rekao je Petrašinović.

Kako kaže, posvetili su tome život.

Objašnjava da letelica na sebi ima ukupno 8 rotora, koji se sastoje od elise motora, baterije i kontrole motora.

Kako kaže, ceo sistem radi na baterije, litijumske baterije, izuzetno male karakteristike po pitanju mase.

Petrović kaže da se nada da ćemo uskoro imati i infrastrukturu gde će oni moći da se parkiraju.

Ističu da su napravili letelicu kojom će leteti, kao i letelicu na kojoj će se ljudi obučavati.

„Ovo je istorijski momenat za sve. Sve je izgledalo odlično i bili smo jako uzbuđeni. Stižu i ponude iz različitih zemalja. Niko na svetu nije uspeo da ponudi proizvod koji smo mi ponudili“, rekao je Petrašinović.