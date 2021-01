Ceremonija otkrivanja spomenika velikom županu Stefanu Nemanji, delo ruskog vajara i akademika Aleksandra Rukavišnjikova, održana je u centru Beograda, na rekonstruisanom Savskom trgu.

I pored hladnoće građani su sat vremena ranije počeli se okupljaju ispred spomenika i čekaju početak ceremonije.

Događaju su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik. Na Savskom trgu takođe su bili i ministar Ratko Dmitrović, predsednik Opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić i ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović. Tu su bili i predstavnici ministarstava, kao i Vojske Srbije. Početak ceremonije obeležava intoniranje himne i kulturno-umetnički program. Glumac Nebojša Kundačina pojavio se kao Stefan Nemanja - "Jedinstvo braćo, jedinstvo spasenja radi"

VUČIĆ: Stojimo na mestu koje je nekada izazivalo sramotu, a sada sam ponosan i srećan!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je da mu čast i ponos što se ve nalazi na rekonstruisanom Savskom trgu, i izrazio još jednom žaljenje zbog smrti patrijarha Irineja.

-Danas smo bez našeg patrijarha Irineja, i danas želim da mu se zahvalim za sve. Trudilismo se podignemo iz pepela podignemo škole, bolnice ali da vratimo veru u sebe. Danas stojimo na mestu koje je nekada izazivalo sramotu, a večeras sam ponosani srećan što sam ovde – rekao je Vučić.

-Ovaj spomenik je priča o nama, gde smo bili i šta smo radili. Kao što je Nemanja gradio širiom Srbije, to moramo da radimo i mi. Onaj ko zna gde je neko stigao, mora da zna i gde ide. Ni jedan san o budućnosti nije moguć, bez želje. Sadašnjost je pokoklon koji smo dobili od otaca, koji su ratovali, žrtvovali i gradili. Imamo sadašnjost zbog Stefana Nemanje i njegovog Rastka, zbog Milutina, Đurađa, Stefana, Mihajla, Milana, Petra i jednog i drugog Aleksndra – kazao je Vučić, kako kaže oni su zapravo tvorci reči Srbije i stvaraoci naše istorije na koju treba da budemo ponosni.

-Mnogo krvi i olova je u reči Srbija. Zato što je tako teška, zato je tako velika – dodao je. Vučić je istakao da je večeras posebno ponosan i srećan, kako zbog otkrivanja spomenika tako i zbog završenog velelepnog Hrama Svetog Save.

- I baš onako kako danas na dan Svetog Save otkrivamo ovaj velelepni spomenik, tako smo za kratko vreme uspeli, ne da završimo, kako neki kažu, već da suštinski izgradimo i oslikamo najfinijim mozaikom, najlepši i najveći pravoslavni hram na svetu, Hram Svetog Save, a tako ćemo obnoviti i Hilandar i celu našu Srbiju. Uspeli smo da objedinimo ono što je najvažnije, da zemlju ekonomski uspravimo, da nacionalno odbranimo i duhovno povratimo i uzdignemo. Kome mi danas, u večno sećanje i kao znak najiskrenijeg pijeteta, posvećujemo najviši spomenik na teritoriji Srbije i pitamo se da ovih kolosalnih 24 metra možda nije premalo? Da bi izrastao u Simeona morao je prethodno biti Nemanja - rekao je predsednik Vučić.

Spomenik je delo ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova Inače, spomenik impozantnih dimenzija napravljen je u bronzi i delo je ruskog vajara Aleksandra Rukavišnjikova, a iz Moskve je u srpsku prestonicu dopreman sukcesivno, u delovima. Na montiranju spomenika, koje je počelo u avgustu prošle godine, učestvovalo je oko deset ruskih majstora, uz domaće radnike koji su bili zaduženi za rekonstrukciju samog trga. Spomenik je visok 23,5 metara iznad i pet metara ispod zemlje, težak je oko 68 tona, a postament predstavlja svojevrstan muzej na otvorenom, jer su oko žezla spomenika namontirani fragmenti vizantijskog šlema sa čije su unutrašnje strane mozaici koji predstavljaju delove iz života Stefana Nemanje. Plato oko spomenika popločan je kamenim kockama starim više od 100 godina, koje su pronađene tokom radova u neposrednoj blizini Savskog trga.

Vučić je naglasio da stati ispred Stefana Nemanje znači svest o tome da smo otkrili koren iz kojeg je nastala Srbija.

- Ovaj velelepni spomenik predstavlja ga kao odlučnog vladara, u čijoj se desnoj ruci nalazi mač, a u levoj Hilandarska povelja. Do Nemanje bili smo pleme, a od njega pa do danas smo državotvorni narod. Tu državotvornost simboliše mač. Tim mačem pravio je i gradio, a zatim čuvao i štitio Srbiju. Do Nemanje imali smo kulturu oponašanja i prevođenja. Od njega imamo kulturu kreacije, graditeljstva i pisanja. U kulturnom smislu postajemo punopravni član vizantijskog komonvelta. Tu pripadnost najnaprednijim kulturnim tokovima simboliše Hilandarska povelja. Ovo nije samo čin otkrivanja spomenika našem ocu, tvorcu države, svecu i onome od koga je sve počelo. Ovo je svojevrsan čin polaganja računa, o sebi, o svom identitetu, o tome šta smo naučili, šta znamo i gde idemo. Stati ovde, ispred velikog Stefana Nemanje, znači i svojevrsno pokajanje, za sve godine u kojima smo ga zaboravili, ali, istovremeno, i to je i svest o tome da smo konačno otkrili onaj koren iz kojeg je nastalo to veliko drvo koje se zove Srbija. Na Hilandaru, i dan-danas, niče loza, čudotvorna, sa mesta na kojem je Stefan Nemanja prvobitno bio sahranjen - kazao je predsednik.

Dodik: Odajemo poštu velikom ujedinitelju Stefanu Nemanji

Srpski član Predsedništva BiH prvo je pozdravio predsednika Vučića i sve okupljene zvanice i građane, nakon čega je rekao da svaki dan nalazi razloge da bude ponosan na svoj narod.

-Svaki dan nalazim dovoljno razloga i ponosa sto pripadam Srpkoj i delim ovaj veličanstven trenutak. Danas odajemo poštu velikom ujedinitelju Stefanu Nemanji. Srbi su davno naučili da bez države nema slobode, uvek smo se borili. Ovaj spomenik je znak našeg odnosa prema tom, svedočiće napore da se stvori jedna država kao i o umeću državnog rukovodstva na čelu sa predsednikom Vučićem – kazao je Dodik tokom obraćanja.

On kaže da je veoma važno da danas budemo ujedinjeni, i da se nada da će svako ko poseti spomenik biti nadahnut kako bi naš narod mogao da jača i ide dalje u budućnost.