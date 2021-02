JELENA MILIĆ: DON’T GET HIGH…

Diretorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić napisala je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

….on your own supply, kaže stara američka poslovica. Srpska kaže nije žena karala muža što se kockao nego što se vadio.

Nenad Čanak je pre neki dan, pravdajući arbitrarno uzimanje pravde i medijske dekontaminacije u svoje ruke sa moralnih visina lupanja štapom o pod, izjavio da je Miloševićev režim bio nacionalsocijalistički.

Ne znam da li su mu nešto uplatili hejteri Dare iz Jasenovca (nisam gledala!), ali da sam ja oni, odmah bi ga angažovala. Oh wait!

Miloševićev režim je bio zločinački. No, ne sećam se da je u Nemačkoj onomad bilo Naše Borbe, Helsinškog odbora, melosa-estrade, turbo folka. Nisam nigde pročitala da su Jevreji u Nemačkoj za vreme nacionalsocijalizma progonili 250 000 Roma ili Nemaca iz drugog kraja Rajaha. Nope. Niti da su Jevreji mučeni u nacionalsocijalističkoj Nemačkoj istovremeno činili zajednička zločinačka dela u komšiluku.

Miloševićev režim je bio prilično logičan posledica autokratskog jednopartijskog režima sa totalitarnim tendencijama „dekonstrukcije etniciteta i intervencije u identitetskom prostoru“ u kome je partija zapovedala vojskom, bez demokratske kontrole i podele vlasti. Pokojni Vojin Dimitrijević je ukazivao na svu „normalnost“ užasa u Iraku koju tupi Ameri nisu predvideli, usled posledica dizanja poklopca Sadamove autokratije, kad je pokuljao sav potisnuti, a nikad izlečeni ili sanirani bes i nezadovoljstvo, pre nego što se krenulo u očekivanu demokratizaciju.

U ime borbe protiv fašizma kojekakvi godinu ipo već pale privatnu imovinu na američkoj zapadnoj obali, nekad i radnje čiji su vlasnici Afro-Amerikanci u demonstracijama Black Lives Matter. Fizički maltretiraju one koji ne učestvuju. Upadaju u državne zgrade, ali to je legit a kad to Q Anon bogati Trampovci urade onda je to poziv na državni udar.

Cilj opravdava sredstvo, a moj cilj je uvek bolji od bilo čijeg drugog, jer fašizam je ultimativno zlo i malo zaobilaženja vladavine prava i odlazak u šumu su OK. Pa se onda fašizam vidi svugde, i svako svoje nasilje u zemlji koja sa EU ima Sporazum o stabilizaciji i asocijaciji (ne sećam se šta je bilo kad su table lupane) se pravda antifašizmom. Kad ja sarađujem sa Sretenom Lukićem to je OK, kad drugi sarađuju sa Sretenom Lukićem to je velikosrpska hegemonija i politička pozadina Đinđićevog ubistva.

Kad rasitnite fašizam da platite lupanje tabli, iduća novčanica je Đinđićevo ubistvo za mlaćenje štapom. „Ugrožena mi je bila nećaka u kafani“. Svi imamo nećake. Ima nas još koji se bore protiv Šešelj Dr Vojislava. Po sudovima. Nije stvar u četiri godine tvog procesa više. U toj tački ti svojim javnim opstankom i proces dovodiš u pitanje. Na kraju dolazi ona novčanica sa zilion nula-mejnstrimizacija Šešelja i kuknjava po Avazu.

I ne, nije Kosovo de facto nezavisno od 99 kako isto reče spomenuti. Ta retorika je deo iste goldhagenovske matrice, sad za tužnu bagatelu. Matrice koja 2021, u sred pandemije Covid-19, posle svih vlastitih multietničkih i identitetskih prekrajanja zarad pravljenja Titovog sveta (ali Latinka Perović je bila progresivna) drami oko četiri opštine na severu Kosova i sugeriše Bajdenovoj administraciji da nastavi sa politikom uslovljavanja koja je solidno doprinela 13. martu, onomad. Eno im Mostar.

Oh wait! Boreći se na sve strane protiv nepostojećeg fašizma u Srbiji 2021. nepoštovanjem vladavine prava i mejnstrimizacijom Vojislava Šešelja da bi time plaćao svoje lične cehove, Čanak je otišao toliko high da tvrdi da je Miloševićev režim bio nacionalsocijalistički. Nekima to odgovora, ima kupca za tu robu. Onima koji Srebrenicu otpisuju kao genocid, a Jasenovac nikako. Sebično i nesmotreno ili dobrovoljno učestvovanje u goldhagenovskoj egzekuciji istorije i moderne Srbije?