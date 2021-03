STIŽE ZAHLAĐENJE! Danas oblačno sa kišom, U POJEDINIM KRAJEVIMA I SNEGOM!

U Srbiji danas oblačno i hladnije s kišom, na planinama sneg.

Posle podne na severozapadu Srbije, a uveče i noću u većini krajeva prestanak padavina, osim na jugoistoku zemlje, gde će kiša preći u sneg i u nižim predelima.

Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6 C, a najviša od 3 C na jugozapadu Srbije do 10 C na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača očekuje se prvo na jugozapadu zemlje, a u toku noći ka utorku u brdsko-planinskom području jugoistočne Srbije očekuje se od 10 do 30 cm snega za 12 sati, dok će se u nižim delovima ovog regiona ponegde formirati manji snežni pokrivač.

U Beogradu oblačno i hladno s kišom uz umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 3 C, a najviša oko 6 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 22. marta:

Pretežno oblačno s čestom pojavom kiše u nižim i snega u višim predelima, ali od utorka uz malu količinu padavina.

Do petka hladno, pa se u noćnim i jutarnjim satima slab sneg očekuje ponegde i u nižim predelima.

Malo toplije tek za dane vikenda.