KORONA NE POSUSTAJE! LEKARI UPOZORAVAJU: 'Bićemo srećni ako za mesec dana s ovakvim merama dođemo do 1.000 zaraženih dnevno'

Oštrije mere koje stupaju na snagu pomoći će nam u smislu da će kontakti biti smanjeni, međutim, suviše je kratak period da bi one dale neki značajan efekat, jer za tako nešto potrebno je minimum 14 dana. Ako bismo pod ovakvim merama izdržali dve nedelje, onda bismo mogli da dođemo do cifre od 3.000 pozitivnih dnevno, a idealno bi bilo da u naredne tri nedelje do mesec dana dođemo do 1.000, što disciplinom i poštovanjem mera nije neizvodljivo, kaže za epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba.