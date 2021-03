SVI KOJI KRŠE MERE DEBELO ĆE DA PLATE! Ukoliko ne nosite masku čeka vas kazna od 50 hiljada dinara?

Stav epidemiologa i člana kriznog štaba prof. dr Branislava Tiodorovića da kazne za nenošenje maski u zatvorenom budu 50.000 dinara, a da oni koji svesno krše protivepidmijske mere odgovaraju po Krivičnom zakoniku, naišla je na podršku mnogih.

Sagovornici medija mahom kažu da je potrebno da se svi objekti otvore i da se polako vraćamo normalnom životu, a da bi rigoroznim kaznama trebalo sankcionisati pojedinice koji bahato krše mere.

Svi koji krše protivepidemijske mere i svesno ugrožavaju zdravlje drugih treba da odgovaraju po Krivičnom zakoniku, po kojem je moguća i zatvorska kazna, a o čemu odlučuju tužilaštvo i sud. A da se ja pitam, kazna za nenošenje maski u zatvorenom prostoru bila bi 50.000 dinara - rekao je Tiodorović i dodao da bi sve moglo da bude otvoreno "kada bi oni koji krše mere bili adekvatno sankcionisani".

Ovo je istakao uoči jučerašnjeg sastanka premijerke Ane Brnabić i medicinskog dela kriznog štaba. Zaključci ovog sastanka biće prezentovani danas ostatku kriznog štaba nakon čega će biti doneta i odluka o merama koje će važiti ove nedelje.

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, saglasan je sa Tiodorovićem da se povećaju kazne za one koji namerno krše epidemiološke mere, ukoliko bi to dovelo do cilja da privreda radi.

Ukoliko Tiodorović smatra da je taj cilj moguće postići povećanjem kazni za one koji namerno krše epidemiloške mere i šire zarazu, slažem se sa tim. Inspekcije grada Beograda i naša komunalna milicija su napisale više kazni od svih drugih lokalnih samouprava zajedno i većinu krivičnih prijava. Nije Beograd ni Kopaonik, ni Zlatibor gde su tolerisane žurke do ranog jutra u januaru i februaru, pa su odatle zarazili pola Srbije. Kod nas se u Beogradu sprovodi politika nulte tolerancije na kršenje mera, ali ne možemo da imamo nultu toleranciju na život. Zato, ukolilo Tiodorović i njegove kolege smatraju da je put kako bi sve radilo da se povećaju kazne za prekršioce, trebalo bi vladi da podnesu predlog za izmenu zakona koji je usvojen u oktobru. To je pravni put - rekao je Vesić i dodao da su masovna vakcinacija, strogo poštovanje mera koje su važile do srede i omogućavanje da sektor usluga radi normalno uz poštovanje mera zaštite - put da pobedimo epidemiju.

Infektolog prof. dr Žarko Rankovć veruje, da bi, ukoliko bi se donele još oštrije mere i sankcije, svi objekti mogli nesmetano da rade:

Ukoliko bi se pooštrile mere i dodatno ograničio broj ljudi u ugostiteljskom objektu ili, primera radi, uvelo pravilo da za jednim stolom mogu da sede dve osobe, onda ne bi bilo nikakvih problema da svi objekti rade normalno. Poštovanje ovih mera bi trebalo strogo kontrolisati, a kazne za one koji ih krše bi trebalo da budu strožije nego sada. Za ponovljeni prekršaj kaznu bi trebalo i duplirati i, naravno, uvesti krivičnu odgovornost.