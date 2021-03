NIJE SVE U BROJU ZARAŽENIH, OVO JE NAJVEĆI PROBLEM! Janković jasan: Ovo je jedini spas od korone, ali...

Doktor Radimilo Janković iz KC Niš govorio je o zabludama po pitanju vakcinacije, kao i o tome koja je brojka najvažnija u korona preseku i šta je to što lekarima najviše smeta.

- Vakcinacija ne obezbeđuje neprobojnu kacigu oko vas, verujem da je veliki broj ljudi koji su primili obe doze vakcina, a pozitivni su na testu. To ipak nema nikakve veze sa kliničkom slikom. Broj zaraženih u ovom slučaju je nebitan, najvažniji je broj hospitalizovanih. Širenje virusa je i dalje pod velom tajne, ali definitivno je da vakcina ublažava kliničku sliku. Moramo da se držimo pravila koja su pokazala efikasnost vakcine. Ja sam početkom januara rekao da smo stali na rep koroni, ali... Nije u pitanju samo donošenje mera, mi kliničari imamo najveći problem što su bolnice pune, moje kolege nisu koristile godišnje odmore mesecima. LJudi koji rade u crvenim zonama su videli to more ljudske patnje - naveo je Janković.

Kako je dodao, zbog toga je nedopustivo da vidite da se ne čini ništa da se to spreči.

Vakcina je definitivno jedini spas. Lekari ne traže da se zatvore restorani i kafići već da se ljudi ne okupljaju u toj meri i na taj način, posebno mlađe populacije da se virus tako širi. Ovo je ruski rulet. Ja nijednoj osobi ne mogu da kažem "Možeš da se zaraziš i neće ti biti ništa", bukvalno se ne zna kako će ko da prođe. Svakako, jedno je sigurno, onaj ko nije vakcinisan će kad tad doći u kontakt sa virusom - rekao jeJanković.