DA LI JE MOGUĆE PRONAĆI IDEALNU ŠKOLU? Srednja medicinska i IT gimnazija - po meri učenika i njihovih roditelja

Trenutak koji mnogi roditelji sa nestrpljenjem očekuju se bliži. Mada, ako ćemo iskreno, pre nego što dete upiše srednju školu, mnogi uveliko razmišljaju o tome. Ipak treba odabrati školu koja će najpre dete interesovati, a zatim mu i pružiti mogućnost da se u životu bavi onim što želi.

Nije ništa neuobičajeno što je to ujedno i vrlo stresan period, kako za roditelje, tako isto i za maturante. I nije lako ni jednima ni drugima.

Maturanti često nisu baš sigurni koju bi srednju školu želeli da upišu. A čak i ako znaju šta je ono čime bi želeli da se bave u životu, lako se može desiti da jednostavno nemajudovoljno bodova da mogu i upisati željenu srednju školu. Opet su tu i roditelji, odnosno staratelji dece, koji često vole da sugerišu detetu koju školu bi trebalo da upišu. I onda dolazi do nepotrebnog stresa.

Svesni smo i te kako svi da je idealna situacija kada dete tačno zna koju srednju školu bi volelo da upiše, odnosno čime bi želelo da se bavi i za upis u tu školu ima dovoljno poena, ali smo isto tako svesni da se to baš i ne događa tako često. Obično u tom uzrastu deca biraju školu u skladu sa time gde ide veći deo njihovog društva. I u tom slučaju je vrlo važno da se roditelj umeša i pokuša da sugeriše detetu da se rukovodi najpre svojim afinitetima.Nije lako, to znamo, ali je potrebno načiniti najbolji mogući izbor u konkretnoj situaciji.

Da li je moguće pronaći idealnu srednju školu?

Bilo koju srednju školu da izabere dete ili da mu je preporuči roditelj, odnosno staratelj, nešto mu se neće dopasti sigurno. Bilo da to bude radni prostor ili možda lokacija ili nešto drugo, pa makar to bila i sitnica. Osim kada je u pitanju Srednja medicinska i IT gimnazija, koja izuzev u Beogradu, ima odeljenja i u Kragujevcu i u Novom Pazaru.

U pitanju je licencirana srednja škola, koja nastavu organizuje za više obrazovnih profila i to u skladu sa smernicama navedenim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Sigurno se pitate da li je moguće da jedna privatna srednja škola zaista može da bude i po meri učenika i po meri njihovih roditelja?

Ali ako znate da je u pitanju srednja škola koja izuzev kvalitetnog nastavnog kadra, nudi i odličnu opremljenost samog radnog prostora, sa jedne i pristupačne cene školarine, sa druge strane, biće vam i mnogo jasnije zbog čega se smatra idealnom u svakom smislu. Maturanti u Kragujevcu imaju mogućnost da u ovoj školi pohađaju nastavu u okviru tri obrazovna profila, te da steknu diplomu za zanimanje grafički dizajner, zatim elektrotehničar informacionih tehnologija ili za zanimanje medicinska sestra – tehničar.

Beogradski i novopazarski maturanti će imati priliku da pohađaju nastavu u okviru smera medicinska sestra – tehničar, te da steknu diplomu za ovo zanimanje IV stepena.Da biste omogućili vašem detetu da pohađa pomenutu školu, potrebno je samo da izvršite prijavu i pristupite upisu u zadatom roku! Vaše dete će vam biti zahvalno za pruženu mogućnost. U to ne sumnjajte!