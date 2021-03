Selaković: Srbija pokušava da proširi pozitivnu agendu u regionu

Šef srpske diplomatije Nikola Selaković izjavio je večeras da je jedan od spoljnopolitičkih prioriteta naše zemlje regionalna saradnja i poručio da Srbija pokušava da proširi pozitivnu agendu u regionu, opterećenom mnogim nerešenim pitanjima i nesuglasicama iz prošlosti.

Selaković je rekao da Srbija kao najveći akter u regionu nosi i najveću odgovornost i da je zahvaljujući ozbiljnom i sposobnom državnom rukovodstvu uspela da pre mnogih zemalja obezbedi dovoljno vakcina.

"U trenutku kada se ceo svet borio da dobije vakcine naša država zahvaljujući predsedniku Vučiću, premijerki Brnabić i celoj Vladi uspela je pre drugih da nabavi vakcine", naglasio je Selaković.

On je dodao da za razliku od onih koji su spremni da i dalje "prodaju zakržljalu priču 20. veka da region može da bude napredan samo kad se Srbiji slomi kičma", politika Srbije je da kada je njoj dobro, ona to dobro želi da podeli sa drugima.

To je, kako je rekao, jedini motiv Srbije da ustupi vakcine Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a to je politika dobrosusedstva i regionalne saradnje.

"Naša zemlja je uspela da obezbedi dovoljnu količinu vakcina, iako iz Kovaks programa još nije dobila nijednu vakcinu, iako je među prvima uložila 4,8 miliona evra kupivši unapred vakcine i uplativši dodatnih dva miliona evra za njen razvoj", podsetio je ministar.

Dodao je da gotovo u svakom razgovoru sa svojim kolegama iz različitih evropskih i svetskih država apsolutno dominira tema odavanja priznanja Srbiji i državnom rukovodstvu na izuzetno uspešnoj imunizaciji i vakcinaciji stanovništva.

Takođe, kako je kazao, odaje se priznanje predsedniku Vučiću i Vladi Srbije na sprovedenim ekonomskim reformama, na rezultatima fiskalne konsolidacije, na sniženju nezaposlenosti sa 26,9 odsto na 7,3 odsto i na podizanju prosečne zarade.

"Srbija je po tim pitanjima apsolutno neko kome moje kolege daju priznanje i čestitaju... Zahvaljujući ozbiljnom i sposobnom državnom rukovodstvu Srbija je uspela na početku pandemije da dobro konsoliduje svoj zdravstveni sistem i tada se videlo koliko daje rezultate sve što je godinama ulagano", rekao je ministar.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine i porukom Aljbina Kurtija kojom poziva na ujedinjavanje svih u borbi protiv Srbije, Selaković je podsetio na poruku predsednika Vučića da Srbija poziva na ujedinjenje u borbi za iznalaženje kompromisnog rešenja.

Kada je reč o izveštaju Evropskog parlamenta, Selaković kaže da će ga tretirati objektivno, da EP kao izuzetno složen mehanizam sa sedam različitih poslaničkih grupa donosi jednu vrstu političkog akta kojim daje svoju ocenu, ali da je uveren da će i srpski parlament raspravljati o tom izveštaju i da će to biti dobra prilika da se čuje i mišljenje naših predstavnika i naših građana o tome što je navedeno, i o pozitivno ocenjenim stvarima, ali i o određenim vrstama kritike.

"Mi imamo državu za ponos našim građanima i naši građani treba da budu svesni da će Srbija sprovoditi svoje zakone do kraja, da naša država počiva na vladavini prava, i, baš kao što je to predsednik Vučić rekao pre nekoliko dana, da bilo čija partijska knjižica ne može da bude izgovor za nesprovođenje zakona, niti kišobran koji će nekoga zaštititi od slova zakona. Uveren sam da to zaslužuje jedno ozbiljno priznanje i čestitku Srbiji", rekao je Selaković.

Kako je objasnio, kada je neka država u prilici da preduzme tako ozbiljne akcije, razotkrije funkcionisanje ozbiljnih kriminalnih grupa, da se javno o tome govori, da postoje i drugi predmeti gde su na optuženičkoj klupi ljudi koji su zaposleni u službama, to pokazuje snagu jedne države.

"Da nije ovoga, rekli biste da je država slaba, ja kažem naša država je jaka i nadležni organi imaju punu podršku svih drugih organa vlasti da istraju", poručio je Selaković.

Kad je reč o uvredama na račun novinara, ministar je istakao da apsolutno deli mišljenje predsednika Vučića, koji je to osudio, vrlo jasno izneo stav i uputio kritike onima koji to nisu učinili na primeren način.

"Ono što jeste odlika prvo njega kao predsednika Republike, a što možemo da naučimo i mi drugi, to je kako se razgovara sa novinarima. Mi nismo bahati predstavnici bivšeg režima koji ignorišu pitanja novinara, prema njima se ponašaju neprimereno, arogantno, bahato, nekada i nepristojno. Mi sa novinarima razgovaramo uvek pristojno, na dostojanstven način i tako treba uvek da bude", rekao je ministar.

Govoreći o predostojećim aktivnostima, šef srpske diplomatije rekao je da u aprilu predstoji susret sa ministrom spoljnih poslova Češke Republike, koji dolazi u Beograd, da nakon toga putuje u Rim gde će se susresti sa ministrom Di Majom, da početkom aprila u prestonicu Srbije dolaze ministri spoljnih poslova Grčke i Kipra, nakon toga ministar spoljnih poslova Turske, i da nakon toga putuje u Moskvu.

"Svakako se borim za zaštitu državnih i nacionalnih interesa Srbije na međunarodnom planu i to ću nastaviti da radim. To je moja dužnost i u okviru je delokruga mog posla", rekao je Selaković.