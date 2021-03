'OSTAJEMO OVDE!' Deca iz Blaca u strahu! I danas im dolazili iz Centra za socijalni rad, DEČAK NAPRAVIO BARIKADU NA VRATIMA!

Maloletni Marko (14) i Marijana (10) koji u blačkom sleu Suvi Dol žive sa bakom Ljiljanom D. (58) kažu posle najave ministra za brigu o porodici i demografiju Ratka Dmitrovića da će ih izmestiti kod druge bake koja je majka njihove pokojne majke Tamare, da ne žele da idu.

"Mi ostajemo ovde. Neće nas niko odvojiti od naše bake. Ovde živimo sa njom i dobro nam je", kaže Marko.

On dodaje da ostaju zajedno, a ta najava ga plaši. Već danima posebno on živi u strahu. Postavio je prečku na vratima sa unutrašnje strane, jer kako kaže, ne želi više da pusti nikog iz Centra za socijalni rad da uđu. I uvek kada prođu kola seoskim putem kraj njihove kuće, on osluškuje, da li staju ispred dvorišta i ko su.

"Nemojte da nas dirate. Evo i danas opet su nam javili da dolaze iz Centra za socijalni rad i deca su se odmah uzemirila. Želim samo da deca budu tu, da rastu gde su i rođena, u svojoj kući. Ne odustajem da budem sa njima", kaže baka Ljiljana D.

Druga baka, Ljiljana M. kaže da će da prihvati decu i da su ona jedino što ima od pokojne ćerke. Na pitanje zašto ih je isterala, kaže da je njihov otac sam došao po njih pošto nije hteo da plaća alimentaciju.

"Deca imaju sve uslove ovde, ona su me slušala. Kada je moja Tamara bila bolesna, ja sam i nju i decu čuvala, a ona je tužila Novicu D. za alimentaciju. Presuda je stigla mesec dana pre nego je preminula i on posle nije želeo da plaća, već je došao i odveo ih", kaže Ljiljana M., koja je baka deci sa majčine strane.

Ma koliko da baka sa majčine strane sada ponovo želi da ih uzme, deca ne pristaju. Kako su i ranije govorila za Kurir, dve godine su sami sa bakom Ljiljanom D. proživeli i nemaštinu, njenu operaciju i sada su zahvaljujući ljudima dobre volje konačno stali na noge. Za njih je Ljiljana D. svetinja i ne žele da odu od nje.

Tokom dana kako je i najavljeno, javni beležnik iz Novog Sada Mirjana Simović Aleksić je potpisala ugovor sa bakom da finansira decu sve dok oni žive zajedno.

"Kada sam ušla u kuću, osetila sam ljubav i to je ono što je najvažnije. Meni je to dovoljno da im pomognem koliko mogu. Na nadležnim služama je da sada odrade posao kako treba, a ne onako kako su silom pokušali da ih odvedu iz kuće", kazala je Mirjana Simović Aleksić nakon potpisivanja ugovora sa bakom Ljiljanom D.

Ona je razgovarala i sa decom, a sponzorstvo koje će od nje dolaziti mesečno biće dovoljno za pristojan život ovo troje.

"Malo mi je lakše. Gospođa Aleksić nam je unela sigurnost i pružila veliku pomoć deci i meni. Hvala joj, hvala svim ljudima dobre volje koji su sa nama i koji nam pomažu", rekla je Ljiljana D. nakon potpisivanja ugovora.