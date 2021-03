Dan nakon nezapamćene drame u blačkom selu Suvi Dol, kad su iz Centra za socijalni rad u Blacu došli da oduzmu decu koja žive sa nepokretnom bakom, u kući Dapčevića neverica i suze, a iza njih neprospavana noć.

Marijana (10) i Marko (13), koji već duže žive sa svojom nepokretnom bakom Ljiljanom, u strahu su da će im radnice Cenatra za socijalni rad ponovo zakucati na vrata.

- Čim naiđu kola, oni gledaju na prozor. Evo ih bako, evo ih... Ni Marko, ni ja nismo spavali. Marijana kaže ne daj Bože da mi brata odvedu ja ću da se ubijem. Deca su emotivno vezana za mene, kao i ja za njih - priča vidno uzmenirena baka LJiljana.

Kako kaže, dok je bila u bolnici tri i po, četiri meseca niko nije došao iz Centra za socijalni rad da obiđe decu.

- Marka su vukli, izašla sam sa kolicima, gurnuli su me unutra, počeli da me vređaju. On je ušao u kupatilo, pa su i ta vrata su razvalili. Najteže mi je što sam invalid. Mene maltretiraju i decu, ali boriću se do poslednje kapi krvi - poručuje Ljiljana.

Snimak drame koja se dogodila juče u kući Dapčevića na društvenim mrežama objavio je Dejan Milošević.

Milošević napominje da su deca isprepadala.

- U ovoj kući ima uslova za život, sigurna su, imaju sredstva za život - napominje Milošević, koji ih je danas posetio.

- Plašim se i nisam spavao celu noć i blokirao sam vrata da ne banu, jer svaki put kada neko prođe...- kaže Marko kroz suze.

Marko je zadobio i povrede. Ima masnice na ruci, koje su napravile, kako kaže, socijalne radnice u pokušaju da ga izvuku iz kuće.

Zbog povreda koje zadobio potražio pomoć u prokupačkoj bolnici i sanirane su mu povrede, a zakazan mu je i pregled kod psihijatra zbog šoka koji je doživeo.

Majka im je preminula od raka

O sudbini i tragediji mališana zna cela Srbija, jer ovo dvoje dece samo se brine o baki već skoro dve godine. Od kako im je od raka preminula u 33. godini preminula Ljiljanina snaja i majka dece, oni žive sami.

Petnaestak dana po njenoj smrti, izgorela im je kuća, a Ljiljanin sin se preselio da živi u Blace i retko dolazi. On je zapravo, kao otac dece i njihov staratelj.

Posle požara baka i deca su prešli u pomoćnu zgradu koju imaju u dvorištu i zahvaljujući meštanima sela ovaj prostor je sređen, te sada tu žive. U međuvremenu se razbolela, pa joj je pre pet meseci amputirana noga. Svo troje žive od deset hiljada socijalne pomoći i deca se brinu o svojoj baki.

Kada je pre mesec dana Srbija saznala za njihov slučaj i sudbinu, njihov život se malo promenio na bolje. Sa svih strana stizala im je pomoć i to ih je motivisalo da idu dalje. Baka Ljiljana Dačević podnela je i zahtev za starateljstvo nad decom, te je sud sada taj koji bi trebalo da donese odluku kome deca pripadaju. Do tada, po zakonu, oni ne bi trebalo da se diraju, odnosno menjaju dom.