MILENKO PAVLOVIĆ JE BIO VIŠE OD HEROJA: Svesno je otišao u smrt da bi sačuvao živote sunarodnika!

Komandant 204. lovačkog puka Vojske Jugoslavije, Milenko Pavlović (40) dao je život da bi spasao sunarodnike.

"Danima i noćima smo moj pobratim pukovnik pilot Milenko Pavlović tokom NATO Bombardovanja SRJ 1999. godine vodili duge razovore i dogovorili se da je najvažnije da sačuvamo ljude. Kada je tog dana 4. maja izvukao mladog pilota iz kokpita uz reči "Majku vam dečju, nećete vi da ginete, ja ću!", bio je potpuno siguran da ide u smrt, prelomio je prethodnih dana... Siguran sam da bi bez razmišljanja to danas uradio ponovo, on je bio više od heroja, on je jedna nadljudska veličina, jedna legenda"

Ovako o svom pobratimu, sa kojim je prošao sve, od gimnazijskih dana, preko Vojne akademije, do ratišta 90-tih i bombardovanja 1999. godine, svedoči bivši pilot i instruktor nadzvučnih aviona Boriša Mandić.

Milenko Pavlović (40) je bio komandant 204. lovačkog puka Vojske Jugoslavije, a poginuo je u avionu "mig 29" na nebu iznad Valjeva u borbi sa višestruko nadmoćnijim protivnikom, eskadrilom Nato aviona.

Pavlović je tog dana od svog zamenika u trenutku naređenja o poletanju na avione NATO-a tražio da po svaku cenu i da zadrži mlađeg kolegu kako bi sam stao u odbranu neba nad Valjevom. Tada je prišao avionu i rekao: "Majku vam decju, necete vi da ginete, ja cu!" Izvukao je iz kokpita mladog pilota i odleteo put rodnog kraja....

O danima koji su prethodili tome, sa bolom, ali neskirvenim ponosom priča njegov ratni drug, pobratim i kolega Boriša Mandić.

- Tuga za Milenkom ni dan danas nije prestala. Danima smo sa pobratimom pričali samo o tome kako moramo da sačvamo svoje ljude... Noćima šetali Batajnicom i pričali o tome. Verujem da je prelomio i doneo odluku. I on i ja smo bili svesni da kada je prišao avionu i izvukao mlađeg kolegu, da se živ neće vratiti. Eto takva je veličina bio Milenko, mnogo više od heroja! Za sobom je ostavio suprugu Slavicu, jednu veliku damu i dve jabuke, dva sina Nemanju i Srđana - priča Mandić.

Prema njegovim rečima, jedna od njihovih najvećih želja je da održe manifestaciju Memorijal Pukovnika pilota Milenka Pavlovića na Batajnici, gde je ovaj heroj i proveo svoj radni vek.

- Želimo da tu manifestaciju održavamo na godišnjem nivou u Miljenkovu čast, da to bude otvoren dan, da mogu da dođu svi, i odrasli i deca... Možda neko od omladine i poželi nakon toga da postane pilot. To je potrebno da se ne bi zaboravio ni njegov herojski čin, ni sv drugi heroji koji su dali život za ovu državu, ali za to nam je potrebna dobra volja i od države. I ne samo to, smatram da bi i neku školu trebalo nazavti njegovim imenom.... Jedan je od dva komandanta lovačkog puka na celom svetu koji je poginuo na letačkom zadtaku, e takva je ljudinam bio Pavlović!

Država je Pavlovića odlikovala Ordenom za hrabrost, a SPC je njegovoj porodici dodelila Orden Svetog vladike Nikolaja za junačko delo. Rođen je 5. oktobra 1959. godine u Gornjem Crniljevu, završio vojnu gimnaziju "Maršal Tito" u Mostaru uprkos protivljenju roditelja da izabere poziv pilota. Vazduhoplovnu akademiju završio je u Zadru, a komandant 204. lovačko-avijacijskog puka postao je 1998. godine. Iza njega su ostali supruga i dva sina.