'PRIVILEGIJA JE IMATI VAKCINE!' Nikodijević: I danas u Beogradu vakcinacija građana i privrednika iz regiona

Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević izjavio je da su i ovog jutra, pre nego što su počeli da rade punktovi u halama 3 i 11 Beogradskog sajma, formirani veliki redovi jer se i danas na ovoj lokaciji, kao i u Belekspocentru uglavnom vakcinišu građani i privrednici iz regiona, koji su dobili termin preko Privredne komore Srbije.

– Juče je vakcinisano više od 9.600 građana iz regiona na ova tri punkta, a danas očekujemo 8.500 ljudi. Radimo u dve smene i velika zahvalnost zdravstvenim radnicima i volonterima iz Gradske uprave koji pomažu i obavljaju veliki deo posla – rekao je Nikodijević.

Kako je naveo Nikodijević, apel je da na vakcinaciju dođu samo građani koji imaju zakazan termin, međutim pojedini su došli u većem broju sa svojim roditeljima, supružnicima, braćom, sestrama i oni neće biti vraćeni.

– Stvaraju se gužve jer to nije planiran broj ljudi, ali sigurno je da ti ljudi neće biti vraćeni. To je dokaz koliko ljudi žele da izađu iz pandemije i kolika je nestašica vakcina u drugim zemljama. Ponosan sam na to što možemo da pomognemo i našim komšijama, privilegija je imati vakcine – naglasio je Niodijević.

Prema njegovim rečima, proces imunizacije u Beogradu protiče u najboljem redu, do sinoć je ukupno vakcinisano 31,18 odsto punoletnih građana. Prvu dozu primilo je gotovo 439.000, a revakcinisano 279.000 ljudi.

– Očekujem da tokom sledeće sedmice, s obzirom na to da nastavljamo imunizaciju u nekoliko pravaca, dođemo do cifre od pola miliona ljudi koji će primiti prvu dozu.

Ono što je posebno važno, više od 60 procenata građana između 65 i 74 godine primilo je prvu dozu. Sledeće sedmice osim punktova na Beogradskom sajmu, Belekspocentru i domovima zdravlja, nastavljamo proces vakcinacije nepokretnih i slabo pokretnih ljudi u njihovim domovima preko naših patronažnih službi. Nastavljamo imunizaciju stanovništva u ruralnim sredinama na mobilnim punktovima, što se pokazalo kao kao odlična akcija. Na ovim punktovima vakciniše se uglavnom starije stanovništvo koje živi u seoskim sredinama. Na taj način dnevno se vakciniše do 2.000 ljudi i sa tim procesom nastavljamo – pojasnio je Nikodijević i dodao da se i preko Privredne komore Srbije nastavlja vakcinacija zaposlenih u njihovim radnim zajednicama.

Imamo dovoljan broj vakcina svih proizvođača rekao je Nikodijević i apelovao na građane da se prijave jer je vakcinacija jedini način da se izađe iz pandemije.