OTVARAJU SE KAFIĆI? Doktor Kon se oglasio i progovorio o popuštanju mera, spas je jedino u ovome!

Mere za borbu protiv koronavirusa mogle bi da budu relaksirane u sredu, pišu beogradski mediji, a Predrag Kon poručuje da odluka još nije doneta.

Kako navode, iako se medicinski deo Krzinog štaba tome protivi, tada bi ponovo mogao da bude dozvoljen rad kafićima i restoranima uz određena ograničenja.

Na pitanje da li će doći do popuštanja mera, epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon kaže "Videćemo".

Kon navodi da će se na sledećoj sednici Kriznog štaba analizirati epidemiološka situacija, te da će se u skadu sa tim odlučivati o popuštanju ili o pooštravanju mera.

"Dakle, sve zavisi od aktuelne epidemiološke situacije. Situacija je takva da je u nekim mestima evidentno smanjena aktivnost virusa. Za sada, ovi brojevi pokazuju to, ali moramo sačekati i nove rezultate", dodaje Kon.

Upitan da prokomentariše da li će doći do otvaranja ugostiteljskih objekata, s obzirom na to da je epidimiolog Branislav Tiodorović kazao da je moguće da se otvore letnje bašte jer je na otvorenom manji rizik od zaražavanja, Kon dodaje "da je to nešto što je u perspektivi, ali videće se".

U vakcini je rešenje

"Vakcine jesu efikasne, ne bih da izdvajam nijednu posebno. Kada pogledamo Izrael u njihovom slučaju vidimo da je vakcina 98 odsto efikasna, a postoje i ispitivanja koja dokazuju da je kineska vakcina 100 odsto efikasna i kod teških slučajeva", kaže doktor Predrag Kon.

Istovremeno, on napominje da je zadovoljan kako teče vakcinacija, budući da je potražnja za vakcinama svuda u svetu veoma velika.

"Vakcinacijom moramo biti zadovoljni, s obzirom na kompletnu situaciju. Moramo se vakcinisati, pogotovo populacija između 20 i 50 godina, jer je sklona zaražavanju", kaže Kon.

Dodao i da bi trebalo podržati sve ove akcije, a pre svega vakcinaciju preduzetnika i upozorava da "svima mora biti jasno da prirodni imunitet daje manji nivo antitela od vakcine".

"Tu je veoma jasna situacija, dakle, ponuđena je vakcina, a na svima nama je izbor, da li je hoćemo ili ne, odnosno, da li biramo virus ako se ne vakcinišemo, ili biramo vakcinu, odnosno zaštitu od virusa, između toga nema ništa", upozorava.

Kon kaže i da ako neko u ovoj sezoni izbegne virus, ne znači da će ga izbeći i sledeće godine i dodaje onome ko se zarazi jer ne želi da se vakciniše želi "lakšu formu bolesti".