HVALA ŠTO NAS LEČITE I ŠTITITE: Ovo su neki od komentara stranaca iz knjige utisaka, nakon vakcinacije!

Građani iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Italije, pa čak i Kanade i drugih zemalja svojim komentarima popunili su stranice knjige utisaka i pokazali oduševljene i zahvalnost Srbiji. Posebno su bili zadovoljni celom organizacijom, lekarima, medicinskim radnicima koji su, i pored velikog pritiska i gužve, uz osmeh na licu i ljubaznošću uspeli da pomognu svakom čoveku koji je došao na vakcinisanje.

Dr Dragana Milošević, koordinator na Sajmu, rekla je da je prethodne subote bila velika gužva zbog masovne imunizacije stranaca, ali da su u istom broju kao dosad dolazili i naši građani da se vakcinišu.

I Marija Nikšić, PR kancelarije IT E-uprave na Sajmu, istakla je da je samo prošle subote na Sajmu vakcinisano 11.030 stranaca i da je sve proteklo u najboljem redu. - Pozivom stranih državljana u Srbiju na vakcinaciju protiv kovida 19 smo kao zemlja pokazali veliki stepen solidarnosti, prvenstveno prema našim prvim komšijama. Samo tog četvrtka, petka, subote i nedelje vakcinisano je 22.610 stranaca "Astra Zenekinim" cepivom. U istom tom periodu vakcinisalo se i 28.000 naših građana - naglasila je ona i dodala:

Brojka 22.610 stranaca je vakcinisano u Srbiji u samo četiri dana!

Činjenice / Reči hvale u knjizi utisaka - Ponovo svi zajedno, Dragan Doboj - Čestitam, tako to radi Srbija! Živeli! Sarajevo - Svaka čast, odlična organizacija, pre svega pozitivna energija i osmeh, Banjalučani - Hvala što nas lečite i štitite! Makedonija - Bili ste fenomenalni! Organizacija od ulaska do vakcinacije kao u vojsci - sve pod konac. - Rade, bre, ljudi kao singerice, smešak, bez nervoze i ljutnje. Svaka čast! - Hvala na sjajnoj organizaciji i šansi da ostanemo zdravi! Jama, Banja Luka - Odlična mašinerija! BiH - Hvala, Srbija, hvala! Poreč, Hrvatska - Nikad nećemo ovo da vam zaboravimo! Pozdrav iz Ohrida - Hvala, Srbijo! Pozdrav iz Hrvatske i Slovenije - Blagodaram mnooogu! - Nisam videla bolju organizaciju odavno, bili ste na nivou zadatka da se ljudi uspešno vakcinišu u što većem broju. Pozdrav iz Skoplja - Siete fantastici grazie con amor dall Italia (Fantastični ste, hvala s ljubavlju iz Italije) - Well organized and professional, Rich Canada (Dobro organizovani i profesionalni, Ričard iz Kanade) - Naklon do poda. Pozdrav iz Prijedora - Svaka vam čast i hvala puno, pozdrav iz Zagreba - Mnogo ste divni i ljubazni! Hvala Vama i Srbiji! Banja Luka - Hvala Srbiji! Srbi iz Crne Gore