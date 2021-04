TRUDNOĆA I POROĐAJ TOKOM KORONE - Poznati ginekolozi imaju ohrabrujuće vesti, ALI I VAŽAN SAVET ZA SVE BUDUĆE I NOVOPEČENE MAME (VIDEO)

Direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo KCS-a dr Aleksandar Stefanović istakao je da transmisija virusa tokom trudnoće i porođaja je moguća, ali i veoma retka.

- Na sreću novorođenčadi i svih nas, transmisija virusa je veoma retka. Mi smo u Višegradskoj imali blizu 200 trudnica koje smo porodili, a bile su kovid pozitivne i samo dva novorođenčeta su se zarazila – istakao je Stefanović.

Ginekolog iz GAK ’’Narodni front’’ dr Vanja Milošević rekao je, govoreći o poridilji koja je pre neki dan preminula u KBC ’’dr Dragiša Mišović’’ da kad god pokušamo ili smo mislili da smo izašli iz problema sa ovom užasnom bolešću dešavaju nam se ovakvi ružni i tragični slučajevi.

- Trudnoća jeste sama po sebi pad imuniteta i koliko god da smo godinu dana bili ’uljuljkani’ time da su žene i trudnice zaštićenije od korone ili imaju blagu kliničku sliku, ovaj slučaj nas dodatno upozorava da dodatno budemo obazrivi prema sebi i prema drugima -istakao je Milošević.

- Moj savet svim trudnicama je da ne budu uplašene, to je vrlo bitno da kažemo, ali da budu obazrive posebno one koje imaju dijabetes ili one koje su gojazne – naglasio je on.