TEMPERATURE I DALJE ISPOD PROSEKA ZA OVO DOBA GODINE: Danas u Srbiji suvo i sunčano vreme!

Danas će biti pretežno suvo ili sa vrlo malo padavina na istoku Srbije. Ovo se odnosi na jugoistok Banata, Braničevski okrug i Homoljske planine gde će biti malo kiše, a u planinama provejavanje snega.

Očekuje se i malo sunčanih intervala uz nešto toplije vreme tokom dana u odnosu na sredu za oko 5°C. Ipak, to je i dalje znatno hladnije od proseka za sredinu aprila. Vetar umeren zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 8°C do 12°C.

Beograd: U četvrtak pretežno suvo sa malo sunčanih intervala uz porast temperature u odnosu na sredu, ali i dalje hladnije od proseka. Vetar umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 10°C.

Niš: U četvrtak pretežno suvo sa malo sunčanih intervala uz porast temperature u odnosu na sredu, ali i dalje hladnije od proseka. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 10°C.

Užički region: U četvrtak pretežno suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala i toplije tokom dana u odnosu na sredu za oko 5°C. To je i dalje znatno hladnije od proseka za sredinu aprila. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna od 9°C do 11°C, na Zlatiboru i Tari do 6°C.

VOJVODINA: U četvrtak u većini predela suvo uz promenljivu oblačnost sa malo sunčanih intervala i porast temperature u odnosu na sredu. Samo će na jugoistoku Banata biti više oblaka uz moguću slabu kišu. Vetar umeren do pojačan zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale.. Minimalna temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 9°C do 11°C.

Novi Sad: U četvrtak pretežno suvo sa malo sunčanih intervala uz porast temperature u odnosu na sredu, ali i dalje hladnije od proseka. Vetar umeren do pojačan zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 11°C.

Subotica: U četvrtak pretežno suvo sa malo sunčanih intervala uz porast temperature u odnosu na sredu, ali i dalje hladnije od proseka. Vetar umeren do pojačan zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 10°C.