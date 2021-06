Danas toplije - u većem delu zemlje pretežno sunčano

U Srbiji će danas biti malo toplije, iznad većeg dela pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 6 do 13 C, a najviša od 22 do 26 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, severni. Najniža temperatura od 10 do 13 C, a najviša oko 25 C.

Izgledi vremena do 11. juna:

U subotu pretežno sunčano, zatim do kraja perioda promenljivo oblačno.

U nedelju u severozapadnoj, zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji.

U ponedeljak i u ostalim krajevima, a od utorka uglavnom u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Autor: