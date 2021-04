PROBLEMI SA SRCEM I STOMAKOM UKAZUJU NA OPASNOST: Nakon zaražavanja koronom može da se razvije sindrom opasan po život dece!

Prof. dr Jelena Vojinović, pedijatar i imunolog iz Kliničkog centra Niš, za Kurir kaže da je u Dečjoj kovid bolnici tog centra do sada lečeno 15 dece sa ovim sindromom.

U poslednje vreme u Srbiji je povećan broj dece koja dobijaju retki, ali potencijalno smrtonosan multisistemski inflamatorni sindrom (MIS-C), koji se razvija dve do četiri nedelja posle zaražavanja koronavirusom. Najnovije studije pokazuju da su problemi sa srcem i stomakom glavni simptomi koji ukazuju na ovaj sindrom, a lekari upozoravaju pedijatre i roditelje da obrate pažnju na decu jer su detekcija i pravovremeno lečenje od presudnog značaja za život mališana.

Prof. dr Jelena Vojinović, pedijatar i imunolog iz Kliničkog centra Niš, za medije kaže da je u Dečjoj kovid bolnici tog centra do sada lečeno 15 dece sa ovim sindromom.

- Sada kad pik infekcije ponovo pada, opet beležimo porast broja dece, koja imaju različite težine ovog sindroma. Ohrabruje što su sva deca koja su kod nas lečena sada dobro. Njih petoro je imalo dosta težu kliničku sliku, a i ostali koji su imali sliku nalik Kavasaki sindromu su stabilno i ozdravili su - rekla je dr Vojinović.

Ona objašnjava da među decom zaraženom kovidom MIS-C najčešće razviju mališani stariji od pet godina sa specifičnim imunitetskim odgovorom na infekciju, i to nekoliko nedelja nakon kontakta s kovidom, bez obzira na to da li su imali simptome ili ne.

- Taj vremenski prozor od nekoliko nedelja je vrlo bitan jer se tada imunitet na specifičan način imobiliše na prethodnu infekciju i tada obično kod dece dolazi do razvoja ozbiljnih zapaljenskih karakteristika kao što su uporna povišena temperatura, osip po koži, promene na očima u vidu konjunktivitisa i prokrvljenosti očiju, kao i neki simptomi koji mogu da liče na Kavasaki sindrom.

Jedna od posledica ove teške upalne reakcije je zahvaćenost krvnih sudova u celom organizmu, poremećaj rada srca, poremećaj rada bubrega, a sve to može da dovede do ozbiljnog ugrožavanja života deteta - rekla je ona i istakla da ako se ovaj sindrom na vreme prepozna i leči, on ne ostavlja trajne posledice na zdravlje deteta.

Inače, najnovija studija istraživača sa indijskog Nacionalnog instituta za istraživanje reproduktivnog zdravlja pokazala je da veću verovatnoću da razviju MIS-C imaju deca koja usled infekcije kovidom 19 imaju poremećaj rada srca ili gastrointestinalnog trakta, kao i da mališani koji razviju MIS-C imaju veću stopu smrtnosti nego zaražena deca bez ovog sindroma.

- Veći broj dece sa MIS-C zahtevao je intenzivnu negu i agresivan tretman, a stope mortaliteta takođe su bile veće u MIS-C grupi (MIS-C 10% u odnosu na non-MIS-C 1%) - navedeno je u studiji "Sistematski pregled multisistemskog inflamatornog sindroma kod dece (MIS-C) sa kovidom 19: Razvoj sistema bodovanja za kliničku dijagnozu", objavljenoj u medicinskom časopisu Medrxiv. Interesantan zaključak istraživanja, koje je obuhvatilo analizu stanja 333 dece, jeste i da su deca sa MIS-C ređe imala respiratorne simptome poput kašlja i curenja nosa.