ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA GRAĐANA ZA IZDAVANJE PUTNIH DOKUMENATA produženo radno vreme u PU Ljermontova, a evo gde je još došlo do izmena

Zbog početka letnjih godišnjih odmora i povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih i putnih dokumenata, Ministarstvo unutrašnjih poslova je produžilo radno vreme na upravnim poslovima u Policijskoj upravi za grad Beograd u Ulici Ljermontovoj broj 12a, i to subotom od 7.30 do 20 časova, kao i nedeljom od 7.30 do 15.30 časova.