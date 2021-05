'VASA JE BIO NAŠA PORODICA' SUZE U NOVOM JUTRU, kolege zanemele zbog njegove smrti! Sarapa: Trebalo je danas da proslavimo moj rođendan (VIDEO)

Informativna redakcija Televizije Pink ostala je bez cenjog urednika i novinara, pre svega kolege i prijatelja koji je uvek bio tu za sve nas. Aleksandar Vasić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika informativnog programa TV u urednik Televizije Vesti iznenada je preminuo u 58. godini.

Glavni i odgovorni urednik informativnog programa TV Pink Goran Gmitrić kaže da ga je šokirala i ostavila bez reči vest o Vasinoj smrti.

- Vasa nije bio samo moj bliski saradnik, Vasa je bio moj prijatelj i rekao bih član porodice. Ovih osam godina smo više vremena proveli zajedno, nego sa svojim porodicama. Od ujutru do uveče smo na poslu, uključujući i vikend...Dugo znam Vasu, posednjih osam godina blisko sarađujemo...Imao sam osećaj da će se do jutra u svom stilu, bio je duhovit, nazvati i reći: " Plačeš, plačeš...Žao ti je, prešao sam te". To se nije desilo...i danas sedim u kancelari i čini mi se da će da dođe i kaže: "Šefe, hoćemo li da pijemo kafu? - priča Gmitrić.

Kako je dodao, Vasa je bio izuzetan čovek koji je u svakome video najbolje i iz svakoga se trudio da izvuče najbolje. Posebno je bio pažljiv prema mladim kolegama, bio je dragocen sagovornik, imao je uvek pozitivan duh.

Uvek je spuštao loptu, ja sam uvek bio impulstivniji. Citiraću ga: "Pusti brigu Gmidžo, biće još gore". Uvek je u teškim situacijama znao da bude glas razuma. Nedostaje mi njegova vedrina. Bio je otvoren za svakog čoveka, bio je odličan pedagog, a i stariji su od njega mogli puno da nauče. Imao sam tu čast da mi bude prijatelj i da mu budem prijatelj - vidno potresen dodaje Gmitrić.

- Vasa će ostati da živi našim srcima - istakao je Gmitrić i dodao da se Vasa nije bavio novinarstvom, već je živeo taj posao, ali je imao vedar duh i njegove šale će se uvek pamtiti.

Voditelj i novinar Predrag Sarapa, kroz suze, kaže da još ne može da shvati da se to desilo.

- Čuli smo se nekoliko puta tog dana i prethodne nedelje dok je bio na odmoru. Trebalo je da se vidimo...Rekao mi je: "Proslavićemo tvoj rođendan, da se približiš malo mojim godinama, a ne da samo bežiš od slavlja" - rekao je Sarapa i dodao da su danas trebali da proslave njegov rođendan.

Bili smo prijatelji i na poslu i van posla. Vasa je bio izuzetno kreativan i promišljen, razborit, blage naravi i prirode, uspevao je da me spusti kada se zaletim, da padnem, ali da ne boli toliko. Ja reagujem impulsivno, a on je uvek promislio i izvlačio maksimum - prisetio se Sarapa.

Prema njegovim rečima, na Vasu je uvek mogao da se osloni kada je imao dilemu.

- Čuli smo se u petak, on i naš zajednički prijatelj su sedeli sa suprugama, zvali su me, nisam otišao jer sam radio u subotu ujutru. Žao mi je što nisam otišao - kaže Sarapa. Prisetio se da je Vasa voleo šešire, zipove upaljače...

Sarapa je istakao da je to suviše je veliki gubitak.