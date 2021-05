'Kada dođemo na četiri miliona vakcinisanih, KORONE NEĆE BITI'

Profesor doktor Gradimir Dragutinović iz saveta za zdravstvo i profesor doktor Miljko Ristić kardio-hirurg iz instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Ristić ističe da je vakcinacijom, broj novozaraženih u Srbiji drastično opao, te ističe da će koronavirus biti u osetnom slabljenju ili potpunom nestanku, kada se vakciniše oko četiri miliona građana.

- To se očekivalio. Nije to bukvalno pobeda, ali broj vakcinisanih je uticao na to da će broj obolelih da se smanji. Indiju moramo da izolujemo, oni su ekstremi. Ali taj broj, pogotovo u Americi, opada broj zaraženih. U Srbiji smo došli na broj od tri miliona vakcinisanih, a kada bude četiri miliona, kovida više neće biti. Virus nije oslabio, on će možda da se pojavi opet sledeće godine, u nekom drugom obliku - rekao je dr Ristić.

On dodaje da su antivakseri poraženi velikim brojem aduta, i da ih je sve manje.

- Populacija koja je bila protiv vakcina, je poražena velikim brojem aduta, rezultata vakcinisanja. Nije se drugačije ni očekivalo. Oni bi bili srećni da je broj vakcinisanih isti, da bi mogli d ateraju svoju priču - objasnio je dr Ristić.

Ristić napominje da kardio - vaskularna bolest ne mora nužno da bude povezana sa postkovid sindromom, ali da je dokazano da se u plućima, kod potpuno zdravih osoba, mogu pronaći promene na alveolama.

- Sigurno je da neki pacijenti nisu imali kardio - vaskularnih tegoba pre korone, a oni baš teški pacijenti, koji su "zaglavili" na respiratorima, su imali poremećaje u cirkulaciji u plućima, što je dokazano laboratorijskim nalazima. I tu se pominje dedimen, koji dovodi do tromboze u krvnim sudovima. Rađene su obdukcije, i dokazano je da u plućima pacijenata koji su oboleli, mogu da se nađu promene na alveolama. E sada, da li je tu primarna kardio - vaskularna bolest, ja mislim da nije, i da je to samo posledica korone - dodao je Ristić.

Dragutinović ističe da je bitno da se što veći broj ljudi vakciniše, te savetuje da pacijenti, koji su uspeli da prebrode koronu, svakako treba da se vakcinišu nakon izvesnog vremena.

- Naravno, apsolutno sam za vakcinu, i ona je neophodna. Tu treba dodati i ljude koji su imali sreću da prežive koronu, a da nisu vakcinisani. Preporučuje se, da u zavisnosti od antitela, oni prime vakcinu nešto kasnije. Jako je bitno da se ogromna masa ljudi vakciniše, jer grupa koja nije vakcinisana puni batajnicu i Arenu. Moram da kažem, da još nemamo detaljne podatke, koje posledice je kovid 19 doneo onima koji su imali težu formu bolesti. Veliko je pitanje kako će kovid da deluje na pojedine ljude - rekao je Dragutinović.

Na ''poslednje trzaje'' antivaksera, Dragutinović ističe da su sve teorije koje ovih dana kruže po medijima, neistinite. On dodaje, da se zdravstvo zalaže da se lekari vrate pregledanju celokupnog tela, kako bi se utvrdilo kakvo je pacijentovo stanje nakon preležane korone.

- Jedan od poslednjih trzaja antivaksera je to da se žale, da oni koji su vakcinisani uz pomoć Spike antigena, praktično deluju na njih revakcinisane, i mogu da naprave velike štete i problem sa trudnoćom, dama koje su začele i ostalo. Ali, to je potpuna neistina. Još jedan od trzaja jeste taj da su oni ugroženi, sa nama vakcinisanima, što takođe nije istina. Ja to nisam video, a svaki dan pregledam veliki broj ljudi, i nisam video ništa štetno kod ljudi koji su vakcinisani. Ono što se trudimo je to da se vratimo tom pregledanju tela, da bismo dobili rezultat kakav je čovek u današnjem danu, koje su posledice i ostalo. Dobri psihijatri mogu da utvrde koji je stepen zaboravnosti izazvao kovid, ali to je sada neka druga priča - dodao je Dragutinović.