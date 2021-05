VAŽNA JE SAMO JEDNA BROJKA! Tiodorović saopštio POD KOJIM USLOVOM će 21. juna biti ukinute korona mere

Epidemilog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da se, kada je reč o epidemiji korone, svi podaci kreću u dobrom smeru, ali da je cilj manje od 100 infekcija dnevno i približavanje broju od 60 do 70 odsto imunizovanih građana - vakcinisanih i onih koji su preležali bolest.

Tiodorović je rekao da je došlo do tendencije značajnog pada broja, ali je upozorio da se to ne dešava toliko brzo koliko se očekivalo.

Naveo je da je kao rok za ukidanje mera uzet je 21. jun - Dan muzike i dodao da bi, ako se sve lokalne zajednice potrude da se postignu zacrtani rezultati, ukidanje mera mogli biti pomereno i na polovinu juna.

Tiodorović je istakao da je trenutak da se pojača rad na vakcinaciji, da se obuhvati što veći broj mladih i sredovečnih za što kraće vreme, a sa druge strane, da se sve mere sprovode kako bismo se pripremili za normalan život u naredna dva-tri meseca.

Tiodorović je naveo da je stuacija na jugu i jugoistoku Srbije slična kao i severnim krajevima i Beogradu, gde je u kovid režimu ostala samo specijalizovana bolnica u Batajnici.

Prepolovili smo, pa čak sveli na trećinu broj kovid bolnica. Ipak i dalje imamo umrlih, a svaki život je neprocenjiv", istakao je Tiodorović.

Ocenio je da su mladi shvatili da je vakcinacija važna i dodao da se njima mora uputiti drugačija poruka u odnosu na starije, odnosno poruka mora biri usmerena na ono što žele - druženje i okupljanje koje ne sme biti bez ograničenja.

"Mogu aktivno da učestvuju na proslavama mature i budu na stadionima time što će se vakcinisati", ponovio je Tiodorović.



On je naveo da epidemiolozi računaju da je za postizanje kolektivnog imuniteta potrebno 60 do 70 odsto vakcinisanih, računajući i one koji su preležali bolest.