NOVI FESTIVAL! JAZZ IN THE GARDEN - 3. i 4. jula u Botaničkoj bašti u Beogradu!

Prvi Open Air Jazz Festival u Beogradu održaće se pod nazivom Jazz in the Garden na više bina u Botaničkoj bašti “Jevremovac” 3. i 4. jula 2021. godine.

U jedinstvenom ambijentu zelene oaze u centru grada, u pravoj festivalskoj atmosferi pred publiku će izaći najbolji džez muzičari Srbije nekoliko generacija, predvođeni Big Bend orkestrom koji će nastupiti sa specijalnom gošćom pevačicom Aleksandrom Bijelić i svečano zatvoriti manifestaciju u nedelju 4. jula.

Tokom dva dana posetioci će imati prilike da slušaju koncerte Vasila Hadžimanova, kultne beogradske grupe Fish in Oil, sastava Schime u kojem se nalaze najcenjeniji muzičari mlade generacije predvođeni saksofonistom Lukom Ignjatovićem i bubnjarem Predragom Peđom Milutinovićem, pijanistu Filipa Bulatovića, koji se upravo vratio u Srbiju posle nekoliko godina provedenih na njujorškoj džez sceni, pevačicu i kompozitora Sanju Marković čiji je album Ascension pomerio granice srpske džez diskografije, renomiranu džez pevačicu Katarinu Kačunković, kvintet Belgrade Funk Combo saksofoniste Ljubiše Paunića, trio pijaniste Veljka Vujčića, mladog trubača Ivana Radivojevića, kao i beogradsku fjužn senzaciju Gorica & The Grooveheadz.

Osnovna ideja festivala Jazz in the Garden je da se ova vrsta muzike, koja ima dugu i bogatu tradiciju u Srbiji, približi širem krugu slušalaca u neobaveznoj, opuštenoj festivalskoj atmosferi koncerata na otvorenom, gde će svako moći da se opredeli šta želi da sluša i koliko, budući da će se koncerti odvijati paralelno na dve bine unutar Botaničke bašte. Za dobru atmosferu postaraće se i plesači iz škole svinga, a biće tu i marširajući džez bend s repertoarom njuorleanskog diksilenda, ulični džez muzičari i sve ono što će Jazz in the Garden predstaviti kao jedinstveni festivalski događaj u Beogradu i Srbiji.

Koncerti oba dana festivala počinju u 17 časova i traju do 22 časa, a vrata Botaničke bašte za posetioce festivala biće otvorena od 16 časova.

Ulaznice po jedinstvenoj ceni od 950 dinara po danu mogu se kupiti preko Tickets.rs i Gigstix servisa.

PROGRAM FESTIVALA JAZZ IN THE GARDEN

Subota, 3. jul

Main stage

17:30 Filip Bulatović Quartet

19:00 Fish in Oil

20:45 Vasil Hadžimanov Band

Garden stage

17:00 Glas, dirka, bas

18:30 Ivan Radivojević Quartet

20:00 Gorica & The Grooveheadz

Nedelja, 4. jul

Main stage

17:30 Schime

19:00 Sanja Marković

20:45 Big Band sa specijalnom gošćom pevačicom Aleksandrom Bijelić

Garden stage

17:00 Veljko Vujčić Trio

18:30 Katarina Kačunković

20:00 Belgrade Funk Combo