METEO ALARM OPET NA SNAZI - IMA LI KRAJA NESTABILNOM VREMENU? Srpski meteorolog objavio kada stižu prave letnje temperature preko 30 stepeni!

Narednih dana nestabilno, a u drugom delu vikenda i početkom sledeće nedelje relativno sveže i vetrovito.

Prvog dana vikenda i dalje nestabilno, ali bi se nestabilnosti trebalo ograničiti nad veći deo Srbije, istok i severoistok BiH, sever Crne Gore i možda ponegde nad središnju BiH.

Nad ostalim predelima bi trebalo da ih bude manje, ali su i dalje moguće, saopštio je meteorolog Marko Čubrilo.Pretežno suvo bi trebalo biti nad krajnjim severom regiona, primorju i njegovom zaleđu. Vetar slab do umeren, severni, a dnevni maksimum kao i danas od 24 do 27 stepeni Celzijusa.

U noći ka nedelji preko regiona će se premeštati hladan fronr koji će doneti prolazno naoblačenje, ponegde pojavu kiše ili pljuskova, ali i jak severozapadni vetar.

U nedelju tokom dana fornt će napredovati na jugoistok, a njegov uticaj će se najmanje osetiti nad jugom regiona gde padavina uglavnom i neće biti te će se samo javiti prolazno jak severozapadni vetar i bura duž obale Jadrana. Na severu posle podne već pretežno sunčano, tako da će tamo maksimumi biti oko 24, dok će nad oblačnim predelima biti sveže, oko 18 stepeni Celzijusa.

Sa prodorom osetno svežijeg vazduha, posebno u višim slojevima atmosfere prestaje opasnost od vremenskih nepogoda jer će CAPE vrednosti naglo opasti.

Prvih dan-dva sledeće nedelje suvo uz vrlo sveže noći i prohladne dane, posebno za ovaj deo godine. U ponedeljak maksimum i uz sunčano vreme samo od 15 do 22 stepena Celzijusa, osim na krajnjm jugu. Noć ka utorku vrlo sveža, minimumi najčešće od 7 do 12 stepeni Celzijusa, a u nekim visokoplaninskim kotlinama uz slab vetar može biti i prizemnog mraza!Od utorka tokom dana malo toplije, a već u sredu prijatno uz dnevnne maksimume od 23 do 27 stepeni Celzijusa. Udeo vlage u vazduhu će biti znatno niži nego ovih dana te će i osećaj sparine biti vrlo mali, ali sa druge strane "čista" atmosfera će usloviti vrlo visok UV index koji je u ovom delu godine kad se bližimo letnjoj dugodnevnici vrlo visok zbog ugla pod kojim sunčevi zraci stižu do nas.

U drugom delu sledeće nedelje još toplije te će za samo nekoliko dana maksimumi postati pravi letnji i verovatno se kretati od 27 do 32 stepena Celzijusa, dakle toplo ali bez velikih, tropskih, vrućina za sada.

Od ponedeljka do petka bi trebalo uglanvom biti suvo, još u ponedljak vetar pojačan severozapadni, a zatim slab.

Oko 20. juna operativni ECMWF daje signal za moguće prolazno osveženje uz pljuskove i pad temperature ispod 25 stepeni Celzijusa, dok GFS za sada sve do oko 26. juna ima signal za pretežno suvo i toplo vreme.

Pred nama su još dva sparna i nestbailna dana, a zatim prolazno, ali osetnije osvežnje, vrlo hladna jutra početkom nedelje, ali već od sredine sledeće nedelje pravo letnje vreme.