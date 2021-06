DA LI SE KIŠI KONAČNO NAZIRE KRAJ?! Meteorolog dao detaljnu prognozu do kraja juna: Evo kada stižu očekivane LETNJE TEMPERATURE!

Nestabilno vreme obeležilo je period za nama, a kako prognozira Marko Čubrilo, kiša će nas pratiti i narednih dana.

"Danas će i dalje nad istokom regiona biti veoma vetrovito uz promenjljivu oblačnost, dok će na zapadu uz više sunca vetar biti znatno slabiji. Nad istokom regiona visinski ciklon koji se razvija nad istokom Evrope može usloviti lokalnu pojavu grmljavinskih pljuskova u drugom delu dana. Pljuskovi bi najčešće trebalo da se događaju uz samu granicu sa Rumunijom, posebno nad istokom Banata i istokom Srbije, ali bi se mogli javiti i nad delom središnje i južne Srbije", napisao je Čubrilo na Fejsbuku.

Šta nas čeka narednih sedam dana

Ne očekuju se lokalne nepogode kao ni veća količina kiše, a maksimalna dnevna temperatura biće od 15 do 22 stepena.

"U noći ka utorku uglavnom vedro uz slabljenje vetra tako da će biti vrlo sveže uz minimume od šest do 13 stepeni, a ponegde u predelima višim od 1.000 metara nadmorske visine može biti i prizemnog mraza. Od utorka do četvrtka pretežno sunčano uz slab vetar i porast temperatura, tako da će u četvrtak dnevni maksimumi biti u okviru proseka za ovaj deo godine i trebalo bi se kretati od 24 do 28 stepena", napisao je on.

U četvrtak posle podne nad brdsko-planinskim predelima doći će do lokalne destabilizacije atmosfere uz moguće grmljavinske pljuskove, posebno nad Srbijom.

"U petak i subotu moguća češća pojava nestabilnosti nad većim delom Srbije, severom Crne Gore, istokom Hrvatske i istokom BiH. Nad ostalim delom regiona kao i duž obale Jadrana bi se trebalo zadržati suvo", dodao je Čubrilo.

Vreme do kraja juna

"Maksimumi i dalje u okvirima proseka, uglavnom između 26 i 32 stepena, osim na istoku gde se uz više oblaka i česte pljuskove prognozira svežije vreme, posebno u petak. Najtoplije svakako na zapadu i jugu regiona. Vetar slab, osim u zoni pljuskova gde bi na kratko bio jak, severoistočni. U drugom delu vikenda još malo toplije, posebno na istoku dok je oko 21. juna moguće manje osveženje uz češće grmljavinske pljuskove, ovog puta prvo nad zapadom i jugozapadom regiona", najavio je Čubrilo.

Dodaje i da bi "zatim bi ponovo otoplilo i oko 25. juna bi moglo biti i veoma toplo, dok dugoročna prognoza daje signal za moguće jače osveženje. Sumirano, posle još dan-dva vrlo svežeg vremena ulazimo u duži period letjih temperatura uz moguće lokalne nestabilnosti, posebno na istoku regiona".