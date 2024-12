OBJAVLJENA DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA NEDELJE: Evo kada sneg stiže i u niže predele

Marko Čubrilo, meteorolog amater čije prognoze prati ceo region, na svom Fejsbuku otkriva kakvo je vreme pred nama. Kako kaže, od večeras do četvrtka ujutro sledi jako pogoršanje vremena uz sneg i vro jak vetar.

"Na planinama snežna mećava, a u nekim nizijama snežna vejavica. Na planinama preko 1.000 mnv formiranje snežnog pokrivača i oko 60 cm visine.“

Dakle, čini se da ćemo makar nekoliko narednih dana uživati u snegu.

"Sve je izvesnija sekundarna ciklogeneza nad južnim Jadranom koja će usloviti jače pogoršanje vremena. Ciklon će se formirati nad južnim Jadranom i do četvrtka će se polako izmeštati ka Egejskom moru, a u isto vreme će sa severa priticati veća količina hladnog vazduha. Nad većim delom regiona uključujući i nizije ispod 500 mnv uslediće formiranje snežnog pokrivača“, kaže Čubrilo.

I Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da se sledeće sedmice očekuje sneg i formiranje snežnog pokrivača.



"Sutra 23. decembra biće oblačno, ujutru u nižim predelima kiša i susnežica, u brdsko-planinskim predelima sneg. Tokom dana uz pad temperature, kiša će preći u sneg i u nižim predelima, i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u celoj zemlјi uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Od utorka do četvrtka oblačno i hladno vreme povremeno sa snegom uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 15 cm, a u brdsko planinskim predelima od 15 do 30 cm, lokalno i više. Od petka 27. decembra umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno.“, rekao je Čubrilo.

Autor: Dubravka Bošković