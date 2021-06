IDEALNO ZA VOŽNJU! Danas nema zadržavanja na rampama i graničnim prelazima, a evo gde su radovi!

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije". Prema informacijama Uprave granične policije u 17.15 časova, na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Petlja Vrbas puštena u rad. Moguće je uključenje na auto-put (direktna rampa), u pravcu iz Novog Sada prema Subotici.

Auto-put E-75, petlja "Aerodrom" - petlja "Lasta", u oba smera - od 14. do 19 juna, od 9 do 16 časova, radovi na izradi temelja i montaži rešetkastih stubova putokaznih i predraskrsnih tabli.

U zoni radova biće zatvorena zaustavna saobraćajna traka.

Saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom trakom i usporeno na isključnim trakama.

Sušica - Zlatibor, Đaldov vijadukt - od 11. juna do 30. jula, radovi na rehabilitaciji mosta i kolovoza u zoni mosta.

U zoni radova, kod tunela Palisad, jedna traka je zatvorena, dok se saobraćaj odvija dvosmerno dvema slobodnim saobraćajnim trakama.

Bačka Topola-Senta (natputnjak iznad auto-puta E-75) - do 30 juna, u periodu od 7 do 17 časova, radovi na sanaciji kolovoza uz naizmenično propuštanje vozila, regulisano semaforskom signalizacijom.

Od skretanja za Jaram do raskrsnice za Rudenicu i Jošaničku Banju - od 10. do 15. juna, od 7 do 17 časova, radovi na sanaciji kolovoza, uz naizmenično propuštanje vozila.

Brza Palanka -Negotin (km 53+068) - od 2.06. do 1.9.2021. radovi na popravci mosta, uz naizmenično propuštanje vozila, uz semaforsku signalizaciju.