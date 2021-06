SADA MOŽE DA SE DIŠE: Svadbe, mature, utakmice, klubovi - SVE MOŽE! Vraćamo li se konačno normalnom životu?!

Krizni štab odobrio okupljanje do 500 ljudi i na otvorenom i u zatvorenom, dozvolio navijače na utakmicama, ekskurzije i kafane uz živu muziku do jedan sat iza ponoći.

Živeo provod - krizni štab dozvolio je okupljanja do 500 ljudi, što znači i svadbe, mature i proslave, publiku na utakmicama, ekskurzije, kafane, klubove, splavove na otvorenom celu noć, a unutra do sat iza ponoći uz živu muziku.

Mere treba da usvoji Vlada Srbije i trebalo bi da stupe na snagu od sutra.

- Duži vremenski period imamo stagnaciju, situacija u bolnicama nam je sasvim zadovoljavajuća. U ovom trenutku imamo manje od 500 kovid pacijenata u celoj Srbiji - rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković posle sednice kriznog štaba.

Krizni štab dozvolio je najveće popuštanje mera do sada - sa okupljanja od maksimalno pet osoba sada smo došli na 500 ljudi na otvorenom i u zatvorenom.

- Dogovor i preporuka je ubuduće okupljanje do 500 ljudi uz poštovanje protivepidemijskih mera. Do sada je ova mera bila jedna od najrigoroznijih. Više od 500 posetilaca ne može biti bez posebne dozvole kriznog štaba. Dozvoljene su i maturske svečanosti, ali uz poštovanje mera. Dakle, ako je objekat mogao da primi 1.000 ljudi, sada može 500. Ako je mogao 200, sada može najviše 100. Nije dozvoljeno da neko ko može da primi 20 ljudi natrpa njih 500 - kazao je Gojković.

Kakav bi to provod bio bez žive muzike, pa je i to dozvoljeno do sat iza ponoći.

- Objekti na otvorenom imaju neograničeno vreme rada, a do jedan čas iza ponoći muzika se mora završiti - naveo je Gojković i dodao da kreću i rekreativne nastave i ekskurzije.

Takođe, krizni štab je propisao i kako će navijači na utakmice, pa na stadionima i svim otvorenim objektima može biti popunjeno najviše 50 odsto kapaciteta, a u halama i svemu što je zatvoreno maksimalna popunjenost je 30 odsto. Radnjama je dozvoljeno da budu otvorene 24 sata dnevno.

Ipak, još nisu dozvoljeni veliki festivali i najveći problem su mladi koji neće da se vakcinišu.

- Ne znam koju sve akciju nismo izveli, ali smo stali na 48 odsto vakcinisanih punoletnih. Mladi su ključna karika u sledećem periodu. Najveća briga nam je izuzetno mali odziv mladih, dok je starih 70-80 odsto vakcinisanih. Ako uspemo da se mladi vakcinišu, ići ćemo u dobrom pravcu. U protivnom, možemo ponovo imati povećanje broja zaraženih - kazao je Gojković i dodao:

- Mladi će najviše trpeti. Nismo dozvolili festivale i veća okupljanja, i to je problem koji se može rešiti isključivo vakcinacijom. I molim milijarditi put mlade da se vakcinišu jer nas čeka jesen i stvari koji ne bismo voleli da doživimo. Nemamo zakonsku mogućnost da ograničimo pristup nekim događajima ljudima koji nisu vakcinisani. To je politika Srbije, svi su jednaki pred zakonom.