VIŠE OD 50 KVADRATA U PARALIJI KAO STANČIĆ U BEOGRADU: Srbi masovno kupuju stanove u Grčkoj, cene niže nego u našoj prestonici, ali POSTOJI 'CAKA'

Zbog jedne stvari morate da otvorite četvoro očiju!

Interesovanje građana Srbije za kupovinu nekretnina u Grčkoj raste poslednjih godina, a isti trend se nastavio i ove godine. Cene u Solunu, su znatno više od onih bagatelnih u poslednjih nekoliko godina, i to najviše zbog ponude i rasta tražnje. Ipak, u poređenju sa cenama na domaćem tržištu, kupovina stana negde na grčkoj obali je i dalje isplativa, ali posebno treba biti oprezan zbog troškova nakon kupovine stana, poput poreza i komunalija.

Prema podacima agencija koje trguju nekretninama u Grčkoj, prosečna cena kvadrata stanova u Solunu je oko 1.400 evra. Na periferiji je još jeftinije - oko 1.000 evra po kvadratu dok je za luksuznije duplekse u strogom centru grada potrebno izdvojiti i do 3.000 evra za kvadrat.

U turističkim mestima su cene nešto drugačije, te za stan od 60 kvadrata u Pefkohoriju treba da se izdvoji oko 1.416 evra po kvadratu, tj. ukupno 85.000 evra. Treba dodati da je u ovom slučaju reč o potpuno nameštenom stanu na samo 300 metara od obale. Sa druge strane u Paraliji, za stan sa pogledom na more od 52 kvadrata treba izdvojiti oko 70.000 evra.

Takođe, na prodaju se mogu naći i nameštene kuće sa placevima na plaži. Tako se kuća sa vrtom na placu od 500 kvadrata u Nea Plagiji na Halkidikiju prodaje za oko 150.000 evra.

Srpska računica

Prema mišljenju stručnjaka postoji nekoliko razloga zašto se naši građani odlučuju za kupovinu stanova u Grčkoj. Većinom su to kuće za odmor, ali je značajan i broj onih koji kupuju stanove po Solunu za decu koja će tamo da studiraju, kao i onih koji investiraju u nekretnine kako bi ih izdavali.

Iz agencije koja se već duži niz godina bavi prodajom nekretnina u Grčkoj navode da je među kupcima najviše porodičnih ljudi, a struktura stanova koji se prodaju su uglavnom sa jednom dnevnom i jednom spavaćom sobom, površine oko 40 kvadrata. Većina gleda da to budu stanovi u blizini mora i plaža, na udaljenosti do 200 metara, mada ima i onih kojima ne smeta da to bude i znatno više.

Oni ističu i da postoji značajan broj ljudi koji po višim cenama sada prodaju stanove i ostvaruju ozbiljne profite.

- Ljudi iz Srbije, koji su pre nekoliko godina iskoristili povoljan trenutak i kupili stan u Grčkoj, sada se odlučuju i da prodaju nekretninu i tako ostvare zaradu na skoku cena. Ima i onih koji su "izgustirali" destinaciju i odlučili da krenu dalje ili su proširili porodicu, pa im je potreban veći prostor - kažu iz te agencije.

Kako kupiti stan u Grčkoj?

Za kupovinu stana u Grčkoj je dovoljan samo pasoš, dok vam iz agencije obezbeđuju kompletnu dokumentaciju i grčki poreski broj AFM (kao srpski PIB). Ono što je drugačije od procesa kupovina u Srbiji je da u Grčkoj prvo mora da se izmiri porez na prenos apsolutnih prava, pa tek posle da se pristupi ugovoru.

- Ranije smo obično izmirivali neposredno pred ugovor, a sada je potrebno nakon što se plati porez da prođe 4-5 radnih dana. Nakon kupovine nekretnine, potrebno je da prođe 2 meseca do dobijanja sertifikata iz Katastra o uknjižbi, a za Solun se čeka i dosta duže -kaže Ana Pavlica Majorov iz agencije koja se već duži niz godina bavi prodajom nekretnina u Grčkoj.

- Ono što je veoma bitno za kupce je da je do 31. decembra 2022. godine ukinut porez na novogradnju, koji je iznosio 24 odsto. To znači, da ako rešite da kupite nekretninu za koju je do pre dve godine godine porez na prenos apsolutnih prava bio 24 procenta, imate trošak od 3 odsto, kao i za sve ostale nekretnine - zaključuje ona.

Što se tiče obaveza koje morate da ispunite u Srbiji, treba dostaviti dokaz o poreklu novca, prevesti dokumentaciju na grčki, otvorite račun u grčkoj nacionalnoj banci i položite depozit, kao i nabaviti potvrdu o rezidentnosti iz Poreske uprave, kako bi se izbeglo dvostruko oporezivanje.

Kada su u pitanju troškovi za neku prosečnu nekretninu za budućeg vlasnika, oni prilikom kupovine, a na ime advokata, notara, poreza na prenos, upisa u katastar i usluge agencije iznose oko 10 odsto od dogovorene cene nekretnine.

Kada je održavanje same nekretnine u pitanju, računica je od 700 do 1.000 evra na godišnjem noviu, a u to ulaze troškovi struje, vode, poreza na imovinu i godišnja usluga knjigovođe. Razlike u troškovima su u vezi sa tim da li vlasnik ima internet, troškove u zgradi, osiguranje itd.