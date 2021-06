TROPSKI TALAS UBACUJE U PETU BRZINU! Danas pakleno vruće: Temperature do 38 stepeni Celzijusa, samo na jugu mogući pljuskovi

U Beogradu do 27 strepeni.

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 C do 23 C, a najviša dnevna od 32 C do 38 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 21 C do 23 C, a najviša dnevna oko 37 C.

Izgledi vremena za sedam dana:

Tokom većeg dela perioda sunčano i veoma toplo, sa jutarnjom i dnevnom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine - do petka u većini mesta najviša dnevna temperatura od 35 do 40 C.

Samo se u petak i subotu očekuje kratkotrajno osveženje koje će usloviti manji pad temperature i uz promenljivu oblačnost ponegde kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.