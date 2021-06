TRANSPARENTNOST: Univerzitet u Beogradu šikanirao Sinišu Malog!

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost sa žaljenjem konstatuje da je sada potpuno jasno i sudski presuđeno da je građanin Republike Srbije Siniša Mali šikaniran nezakonitim postupanjem Univerziteta u Beogradu, kada mu je odlukom organa univerziteta nezakonito oduzet naučni stepen doktora nauka, što je potvrdio i nadležni sud.

Mario Spasić, generalni selretar Saveta za medije pojašnjava da je žalosno to što je odlazeća rektorka Popović ceo univerzitet stavila u funkciju politike i protiv Siniše Malog, jer je Upravni sud upravo pravosnažno presudio da, kao do sada, Univerzitet nije donosio zakonite odluke i to na štetu Siniše Malog.

Savet podseća da je Univerzitet u Beogradu već imao formiranu posebnu nezavisnu, stručnu komisiju koja je prethodno donela nedvosmislenu odluku da je reč o samostalnom radu kojim je pružen evidentan naučni doprinos u doktorskoj disertaciji Siniše Malog i poziva novizabranog rektora Vladana Đokića da slučaj Siniše Malog nepristrasno, zakonito i bez diskriminacije ponovo razmotre i da, u skladu sa odlukom Upravnog suda, Mali bude promovisan u doktora nauka bez obzira što se uticajni pojedinci sa njim politički ne slažu - stoji u saopštenju.