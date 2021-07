SPREMITE SE ZA TREĆI VRELI TALAS: Od srede opet tropske vrućine, i noći će biti neprijatno tople

Osveženje ćemo morati da čekamo do sredine meseca.

Republički hidrometerološki zavod upozorio je da se od srede do petka očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Najviše temperature kretaće se od 32 do 37 stepeni Celzijusa.

Kako je i meteorolog Marko Čubrilo najavio, od utorka pa sve do petka uveče nad nama će dominirati anticiklon preko kojeg će se ponovo pokrenuti strujanje vrelog vazduha iz severne Afrike i to će biti treći po redu vreli talas ovog leta.

- Do srede maksimumi uglavnom od +30 do +34,a zatim od +33 do +37 stepeni Celzijusa, a ponegde će posebno na jugu regiona, zaleđu Jadrana i u Panonskom prostoru dostizati i blizu +38 stepeni Celzijsua i to u hladu. Noći će opet postati naprijatno tople - kaže Čubrilo.

Kako dodaje, osveženje je moguće oko 10. jula, kada se simulira destabilizacija atmosfere uz jake grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode.

- Za naredni vikend maksimumi bi bili bliže proseku (ali i dalje iznad njega) i mogli bi se kretati od +27 na zapadu do +32 na istoku reigona. Za neko konkretnije osveženje će se morati čekati do oko polovine meseca kada je moguće da uz nešto jači prodor sa severozapada i konkrentije osveži. Jul će doneti vioske temperature uz povremena prolazna osveženja i deficit padavina će biti jako izražen, osim tamo gde lokalni pljuskovi budu nšto češći.

