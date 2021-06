STIŽU NAM PAKLENE VRUĆINE! Nakon pljuskova i nevremena, spremite se za novi obrt - Evo kada će biti VIŠE OD 30 STEPENI

Stabilizacija vremena stiže vrlo brzo.

Meteorolog Đorđe Đurić naveo je da nas danas sa severa očekuje brz prodor hladnog fronta, uz prolazne padavine i veoma jak severozapadni vetar. Kako kaže, nakon svežijeg početka, tokom sledeće sedmice nas očekuje pravo letnje vreme, sa temperaturama višim od 30 stepeni.

- U nedelju će tokom zore u Vojvodini uslediti prodor hladnog fronta sa severozapada i tokom prepodneva on će preći i preko ostalih predela Srbije. Na svom putu doneće prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i veoma jak severozapadni vetar. Već u toku pre podneva u Vojvodini, a posle podne i u ostalim predelima Srbije očekuje se delimično razvedravanje, ali će i dalje duvati veoma jak severozapadni vetar. Vetar će u nedelju po i posle prodora hladnog fronta ponegde imati i olujne udare. Nakon jutarnjih 12 do 18°C, tokom dana će se osetiti prodor svežije vazdušne mase sa severozapada preko Panonske nizije, pa će maksimalna temperatura biti od 20 do 25°C - rekao je Đurić.

Kako kaže, u ponedeljak u većem delu Srbije promenljivo oblačno, uz umeren do jak severozapadni vetar, a sredinom dana i posle podne uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajna i lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, naročito na istoku i jugoistoku Srbije, u Pomoravlju, na jugu Banata i na planinama. Napominje da će u ponedeljak biti još svežije, a osećaj svežine povećavaće i jak severozapadni vetar, pa će maksimalna temperatura biti od 18 do 24°C.

- Još u utorak će duvati pojačan severozapadni vetar, naročito u Pomoravlju i na istoku Srbije. U utorak se očekuje i postepena, ali ne i potpuna stabilizacija vremena. U prizemlju će sve više jačati uticaj anticiklona sa zapada Evrope i Atlantika, dok će sa istoka i jugoistoka uticati visinski ciklon. Biće i toplije.

Usled takve sinoptičke situacije, od srede se očekuje sunčano i toplo vreme, uz advekciju toplije vazdušne mase sa jugozapada, pa će maksimalne temperature u drugoj polovini sledeće sedmice biti oko i nešto preko 30°C. Na istoku i jugoistoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima sredinom dana i posle podne jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna pojava pljuksova sa grmljavinom, a petak i sledeći vikend mogao bi doneti lokalne nestabilnosti u vidu poslepodnevnih pljuskova sa grmljavinom i ostalim predelima Srbije, ali se zadržava toplo vreme - istakao je meteorolog.