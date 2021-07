Vojno zdravstvo jače za 72 zaposlenih

Vojno zdravstvo dobilo je pojačanje u vidu 72 novozaposlenih kojima je potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović danas uručio rešenja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme na svečanosti održanoj u Vojnomedicinskoj akademiji.

Čestitajući im na stalnom zaposlenju Stefanović je istakao da ni u jednom trenutku u budućem radu ne smeju zaboraviti koliko je poverenje koje građani imaju u vojno zdravstvo.

- Ovde ima lekara, stomatologa, medicinskih sestara, tehničara, kao i ljudi koji će raditi na drugim poslovima koji su isto tako važni za funcionisanje zdravstva. I svi ste podjednako važni za ovaj sistem, za ovu zemlju, važni ste za naše građane. Epidemija kovida19 pokazala je, ne samo koliko je važan zdravstveni sistem i da on bude čvrst, čeličan, otporan, prilagodljiv i sposoban da se adaptira na izazove, već koliko su važni i razgovor i ukazana pažnja svakom pacijentu - rekao je ministar Stefanović.



On je dodao da je mnogo puta razgovarao i sa ljudima koji rade u crvenoj zoni i sa onima koji rade sa nekovid pacijentima, a koji su na svoja leđa preuzeli ogroman teret u prethodnom periodu.

- Izazov je bio težak, još uvek je, ali je proces vakcinacije dao značajne rezultate u suzbijanju pandemije. U našem sistemu do sada je vakcinisano oko 75-76% ljudi, razgovarao sam sa kolegama iz zdravstva i hoću da taj procenat u Ministarstvu odbrane bude i 90%, zato što mi time pokazujemo odgovornost. Videli ste da se pojavljuju i novi sojevi virusa i mi moramo zbog građana da pokažemo odgovornost, jer je naš posao i vojnički. Naš posao je da budemo spremni da se stavimo u odbranu otadžbine kad god to otadžbina od nas bude tražila. Zbog toga mi nemamo privilegiju da možemo da biramo da li ćemo biti na usluzi ili nećemo i zbog toga je vakcinacija u sistemu odbrane od izuzetne važnosti – naglasio je ministar odbrane.

Ministar Stefanović poručio je novim kolegama, koji su danas dobili stalni posao, da ni u jednom trenutku ne zaborave koliko je poverenje koje građani imaju u vojno zdravstvo.

- Zato vas molim da se uvek nađete pacijentima, ne samo medicinski nego da im se nađete i kao ljudi. Da pokušate da razumete i njihove strahove i sve ono što ih boli i muči, jer često je ta lepa reč, taj ljudski kontakt - prvi, ključni korak ka potpunom ozdravljenju. To ljudima često mnogo znači na putu ka ozdravljenju. Lepa reči i osmeh ne koštaju, a pacijentima mnogo znače – istakao je ministar Stefanović.

Svima koji su zasnovali radni odnos u vojnom zdravstvu, ministar Stefanović je čestitao, ali i zahvalio što su izabrali ovu profesiju, za koju kaže da je mnogo više od toga.

- Ovo je mnogo više od profesije. Hoću da vam se zahvalim i zato što ste se opredelili baš za vojno zdravstvo. Vojno zdravstvo je u našem sistemu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije izuzetno važno i ima jedan neprocenjiv značaj. Kao što znate, vojska se nikada kada je teško nije sklanjala. Uvek je bila uz svoj narod, uvek se borila i uvek je ponosno nosila ime Srbije. To očekujem i od vas – rekao je Stefanović.

- Naša Nevena Jovanović, kapetan prve klase iz „Kobri", svake nedelje osvoji neku zlatnu medalju. Evo i juče je osvojila jednu od zlatnih medalja u trci. Zašto je pominjem? Vi ćete trčati neke druge trke, ali nemojte da imate sumnju da od vas očekujemo isto – samo prvo mesto. Pod jedan, zato što su životi ljudi u vašim rukama, zdravlje naše vojske i dobrobit naših građana. I pod dva, zato što smo mi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, i mi ne priznajemo drugo mesto – rekao je Stefanović.

Dobrodošlicu u sistem vojnog zdravstva novim kolegama poželeo je načelnik Vojnomedicinske akademije pukovnik dr Miroslav Vukosavljević, rečima da se kroz istoriju dužu od 180 godina od svih vojnih „sanitetlija" uvek očekivalo najbolje i najviše.



- Veliko poverenje građana u vojnog medicinara sticano je generacijama i to kroz najteže godine. Ta dugogodišnja tradicija obavezuje svakog od nas, ne samo da budemo bolji od naših prethodnika, već da budemo i najbolji u pozivu koji smo odabrali. Od nas, a sada i od vas, očekuje se veliko zalaganje, istrajnost, posvećenost, stručnost. To su osnovne smernice i dobar temelj za uspešnu karijeru u sistemu vojnog zdravstva – istakao je pukovnik Vukosavljević i dodao da zauzvrat zaposleni dobijaju mogućnost da na osnovu postignutih rezultata i ličnih ambicija napreduju dalje u karijeri, usavršavaju se i imaju sigurnost, koja je u današnje vreme i te kako važna.



Violeta Arsenović, po zanimanju medicinska sestra, ističe da ugovor za rad na neodređeno vreme i zaposlenje na VMA predstavljaju veliku prekretnicu u njenom životu.



- Za mene je ovo prilika da radim u velikom kolektivu, za šta do sada nisam imala iskustva. Jedan novi izazov u mom životu, tako da se radujem novom početku – rekla je Violeta Arsenović.

Posao u VMA dobio je i maksilofacilajni hirurg Uroš Marijanović.



- Velika mi je čast zato što sam se odškolovao ovde i zato što su moji mentori prepoznali u meni kvalitet i pokazali inicijativu i da me zadrže ovde. Takođe, velika je i odgovornost da opravdam to njihovo očekivanje – rekao je Marijanović.



Od danas, ugovor za stalno zaposlenje u Centralnoj apoteci dobila je Biljana Stevanović Peruničić, koja ne krije zadovoljstvo što je ovaj ugovor usledio nakon četiri godina rada na privremenim poslovima u vojnom zdravstvu.



- Za mene ovo puno znači. Samim tim što sam četiri godine radila na privemenim poslovima upoznata sam sa sistemom rada Ministarstva odbrane ali, normalno da uvek postoje novi izazovi. Radujem se novim kolegama – poručila je Biljana Stevanović Peruničić.



Najveći broj zaposlenih kojima su danas uručeni ugovori su iz medicinske struke. Oni će biti raspoređeni u Vojnomedicinsku akademiju, Vojnu bolnicu Novi Sad, Centralnu apoteku i Centar veterinarske službe.