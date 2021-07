SRBIJA ULAZI U NOVI TALAS KORONE! To dokazuju i brojke koje bismo najradije zaboravili!

"Novi talas od jeseni", "Plašimo se kraja leta", "Delta soj povećava broj zaraženih" - ovo su samo neki od naslova koje možemo pročitati u danima za nama. Da, strah od novog porasta broja zaraženih postoji, ali čini se ne i onde gde treba.

Međutim, kao što već svi dobro znamo - matematika je neumoljiva nauka i ona nam govori samo jedno - ova kriva ne ide još uvek prema cilju.

Kako onda ta matematička formula danas izgleda, ako sada imamo već jedno pozamašno jednoipogodišnje korona iskustvo?

Od onog martovskog prvog talasa do danas promenilo se dosta toga, smenjivale su se mere, zatvaranja i maske, počela je vakcinacija, ali jedno je isto, kriva je gotovo na identičan način išla na gore.

Rast najsmrtonosnijeg pika

Pogledajmo najsmrtonosniji pik oktobar-novembar-decembar prošle godine:

Nakon razornog i potpuno neočekivanog talasa u julu 2020. godine, došao je septembar koji je doneo zatišje i manji broj zaraženih. Brojke su se kretale ispod 100 slučajeva na dan do samog početka oktobra kada je prvog dana 10. meseca zabeleženo 111 novih slučajeva zaraze. Već sledećeg dana, brojka je pala na 107, a 6. oktobra ta brojka je bila 120, sledećeg dana broj je iznosio 121, a onda je usledio nagli skok - 8. oktobra u Srbiji je bilo zabeleženo 151 pozitivan na korona virus. Od tada, brojke nisu padale gotovo uopšte, a već 16. oktobra u našoj zemlji 245 je imalo korona virus.

Samo sedam dana je bilo dovoljno da se te brojke udvostruče, pa je 23. oktobra broj zaraženih iznosio 575, a snedelju dana kasnije korona pozitivnih je poslednjeg dana oktobra bilo 1817 - dakle gotovo trostruko više.

Mesec dana kasnije, 1. decembra Srbija je merila zaražene u hiljadama, a tačan broj na taj datum bio je 7.999 njih sa pozitivnim nalazom.

Novi pik i dokaz matematičke formule

Sa novim pikom u 2021. godine stvari su išle unekoliko drugačije budući da je vakcinacija već počela, ali sam pik je počeo sa daleko višim brojevima, pa se čini kao da je on bio samo nastavak onog prethodnog.

Tako nakon što smo videli padanje najoštrije krive, 24. janura u Srbiji je zabeleženo 1.318 nova slučaja i to je dan sa najmanjim brojem zaraženih u periodu "zatišja". Do 5. februara brojke su se kretale 200 do 300 zaraženih manje više.

U februaru brojka je otišla malo više i premašila broj od 2.000 zaraženih i čini se od tada je krenuo nezaustavljivi rast. Već od 23. februraa brojka se nije spuštala ispod 3.000 zaraženih na dan.

24. marta broj zaraženih je bio na vrhuncu i iznosio je 5.475 zaraženih.

Činjenica je da pik nije bio razoran kao decembarski, ali tome je svakako doprinela vakcinacija koja je uporedo sa rastom brojki bila vrlo živa. Gledali smo redove ispred punktova, to je bila i glavna vest u svim medijima, davali su se podsticaji, dolazili su stranci.

Za mesec i po dana, 13. maja korona brojke su pale ispod 1000 zaraženih - 901 slučaj zabeležen je tog dana.

Kakva je situacija danas?

Juna 19. prvi put je na dnevnom preseku osvanula dvocifrena brojka posle jako mnogo vremena - 89 zaraženih, bila je vest. Od tada brojke su se kretale po sličnom principu kao u prethodnim talasima, nekoliko dana ispod 100, jedan dan iznad 100.

Ipak, ono što zabrinjava je činjenica da već tri dana za redom brojke bile trocifrene, a jučerašnja je tik ispod 100.

Da li je to uvod u novi talas? Ako čitamo matematičke brojke, čini se da jeste, ali... Postoji jedna neizostavna činjenica - broj vakcinisanih u Srbiji je nešto ispod 50 odsto. Ipak, ta činjenica "jede" samu sebe - vreme je da se broj vakcinisanih popne preko magičnog broja, a delta soj je već ušao u Srbiju.

Toga se plaše i stručnjaci.

Šekler: "Jasno je kako će ovo dalje da izgleda"

- Svakako, situaciju treba pratiti. Ne bih se iznenadio da broj zaraženih nastavi da se povećava. Vakcinisano stanovništvo je i dalje ispod 50 odsto. Dakle, ako nas petoro sedi u društvu dvoje ili možda čak troje od nas nije primilo vakcinu. Matematička verovatnoća zaražavanja je surova - objašnjava za "Blic" dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog sa Veterinarskog instituta u Kraljevu.

On dalje objašnjava da jeste činjenica da je lepo vreme i da ljudi borave na otvorenom, ali da to u situaciji koja je danas nije način da se pandemija zaustavi.

- Ako ste bili na koncertu, vi se nadvikujete sa muzikom, pljujete kad pričate, a svi znamo da je korona kapljična infekcija, onda to što ste na otvorenom nije dovoljno - kaže Šekler i dodaje da su na koncertima uprao mladi koji su mahom nevakcinisani.

On dodaje i da je jasno da se mere na svim nivoima ne poštuju, a da je za prenošenje delta soja potrebna manja količina kapljica.

- Jasno je kako će sve ovo dalje da izgleda - zaključuje on i dodaje da su naredni dani ključni.

Kon: Već sledeće nedelje odmičemo se od "stotke"

Poslednjih dana u Srbiji je zabeležen porast broja novoobolelih, ali epidemiolog Predrag Kon ističe da situacija nije alarmantna, mada će se javiti problem ako se ne bude kontrolisalo ko dolazi na festivale i veća okupljanja.

"Još uvek imamo mirnu situaciju sa naznakom da kreće porast i više nema govora da se to neće desiti. Situacija je da se dozovemo pameti", rekao je Kon.

Delta soj je stigao u Srbiju, broj novozaraženih je trocifren, a dr Kon je kazao da će talas rasta trajati narednih nedelja "i to ne nedelju, dve".

"Učinili smo šta smo mogli da se povećaju brojke vakcinisanih, i postupno rastu. Započeli smo porast broja novozaraženih koji će se pretvoriti u talas, samo je pitanje kojom brzinom, iz nedelje u nedelju će se povećavati brojevi. Postepeno ćemo se navići na trocifrene brojeve koji će se već sledeće nedelje "odmaknuti" od stotke. Čim pređemo trocifreno, očekuje se dalji rast", rekao je on.