Četvrti talas epidemije je, kako upozoravaju stručnjaci, već počeo.

Iako smo se ponadali da ćemo što se tiče koronavirusa moći da odahnemo barem do jeseni, to nije slučaj.

Prof. Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije, koji zajedno sa svojim timom, mesecima unazad daje prognoze o kretanju epidemije na osnovu proračuna baziranog na Gausovoj krivoj, objašnjava za Kurir koliko je situacija ozbiljna i šta možemo očekivati u narednom periodu.

- Četvrti talas u Srbiji je krenuo 2. jula i tek smo na početku. U ovom trenutku je teško predvideti kako će se situacija odvijati, jer je, da bi se napravio proračun, potrebno da prođe 25, 26 dana. Ono što se sada vidi je da je ovaj talas jako blag u odnosu na prethodna tri, tačnije - najblaži je. Precizno, broj zaraženih u prethodnih 10 dana je porastao 20 odsto, ali je, u odnosu na prethodne talase, to mali broj. Ranije je rastao mnogo više i strmije - objašnjava prof. Kočović.

Međutim, on naglašava da se to vrlo lako može promeniti. I u drugim evropskim zemljama se dešavalo da dođe do naglog skoka. Posebno alarmantno je u Izraelu.

- Videćemo šta će se dešavati. U Izraelu je za 17dana broj zaraženih skočio 25 puta, odnosno 2.500 odsto. Na porast broja zaraženih kod nas mogu uticati oni koji su bili u inostranstvu na odmorima, ali i svi oni koji su bili na priredbama, svadabama, veseljima, festivalima... Primeri u Britaniji i Izraelu pokazuju da su se zaražavli i oni koji su bili vakcinisani sa dve doze. Očigledno je da vakcine ne štite dovoljno od novih sojeva - delta i lambda, odnosno indijskog i južnoafričkog soja. Međutim, statistika pokazuje da je smrtnost manja, što znači da štite od najgoreg ishoda - kaže Kočović i dodaje da je dovoljna maltene jedna žurka da se potpuno preokrene situaciju kod nas i dođe do naglog skoka zaraženih.

- Tako se desilo u Grčkoj gde je za tri, četiri dana krenuo nagli rast - upozorava Kočović.