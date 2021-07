DR ŠEKLER PODRŽAVA OBAVEZNU VAKCINACIJU! Poznati virusolog ne razume zbog čega ljudi i dalje imaju otpor prema vakcinaciji

I virusolog Milanko Šekler oberučke podržava obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika.

- Meni je logično da se zdravstveni radnici vakcinišu i budu zaštićeni u kontaktu sa pacijentima. Ne daj Bože, ako se inficiraju od kovida, završe u bolnici ili umru oni na taj način ugrožavaju zdravstveni sistem – ističe dr Šekler za “Blic”.

Naš sagovornik podvlači da bi obavezna vakcinacija svakako doprinela da mnogi ozbiljnije shvate pandemiju.

- Skoro sam sreo jednog mladića koji mi je rekao da će se vakcinisati kada vakcinacija bude obavezna. Kada sam ga pitao zašto tek tada, rekao mi je da čim vakcinacija nije obavezna to znači da pandemija nije ozbiljna. Nisam znao šta da mu odgovorim, izbio mi je sve argumente – naglašava Šekler.

Kako kaže, ne razume zbog čega ljudi i dalje imaju otpor prema vakcinaciji.

- Do sada je u svetu dato tri miliona doza, a kod nas je vakcinisano 2,8 miliona ljudi. Gde su ti ljudi kojima je bilo toliko loše ili koji su, ne daj Bože, umrli od vakcine? Do sada bi se sigurno čulo i videlo da postoje takvi – objašnjava dr Šekler.

Virusolog iz Kraljeva, takođe, smatra da je uslovljavanje ulaska u zatvorene objekte potvrdom o vakcinaciji ili negativnim PCR testom odlično rešenje.

- To je već uveo Beč. Na taj način podstiče se veliki broj mladih da se vakciniše. Ako vi na svaka dva dana treba da radite PCR test da biste ušli u kafić i restoran, to je već veliki trošak. U Beču je to uslov i za odlazak kod frizera, u teretanu, gradski prevoz… - podvlači Šekler.