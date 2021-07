DANAS SE OČEKUJE ŽESTOKO NEVREME: Meteorolozi izdali HITNO UPOZORENJE - Evo gde će sve pucati i sevati! Najavljene i obilne padavine

Maksimalna dnevna temperatura iznosiće do 34 stepena Celzijusa u pojedinim mestima.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i sparno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Po podne i uveče očekuje se lokalna pojava nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20 C, najviša dnevna od 26 do 30 C, na istoku toplije, do 34 C.

Na snazi je i upozorenje meteorologa u kojem se navodi da se danas i sutra zadržava nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Upozorenje važi za celu teritoriju Srbije.

Na snazi je i narandžasti meteo alarm koji podrazumeva opasne vremenske prilike.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, ujutru je moguća kratkotrajna kiša, a po podne i uveče očekuju se i pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura oko 20 C, najviša dnevna oko 29 C.

Vreme narednih dana:

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do utorka biti promenljivo vreme, sa kisom, pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

Od srede pretežno sunčano, po podne ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Temperatura oko prosečnih vrednosti, krajem sedmice u porastu.