METEOROLOG ĐURIĆ NAJAVIO NOVI TOPLOTNI TALAS: Temperatura do 40, stižu i tropske noći! Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca

Nakon perioda praćenog pljuskovima i vremenskim nepogodama, vraća se leto i toplo vreme.

Meteorolog Đorđe Đurić ističe da ovih dana u Srbiji preovladava sunčano vreme, te da su temperature letnje i kreću se oko prosečnih za ovo doba godine.

"Ovih dana temperature u Srbiji uglavnom imaju vrednosti od 26 do 30, u Beogradu je oko 28 stepeni, dok su prosečne vrednosti maksimalnih dnevnih temperatura za ovo doba godine od 28 do 32 stepena. Veoma su ugodne i prijatne noći, čak u mnogim predelima i sveže", napisao je Đurić na Fejsbuk profilu.

Danas do 30 stepeni

"U Srbiji će i danas, ali i u subotu pod uticajem nešto povišenog vazdušnog pritiska biti sunčano i toplo vreme, uz veoma ugodne temperature. One neće prelaziti 30 i kretaće se od 26 do 30, u Beogradu do 28 stepeni, dok će noći i jutra biti veoma prijatna i sveža", objavio je meteorolog.

"Ipak, već od nedelje se usled grebena sa severa Afrike, očekuje pojačanje jugozapadnog visinskog strujanja i priliv veoma tople vazdušne mase sa tog područja. Advekcija ovog vrelog vazduha biće naročito izražen početkom sledeće sedmice, jer će se iznad zapadne Evrope nalaziti ciklon, koji će u svom prednjem delu usloviti dodatni priliv toplog vazduha. Istovremeno, iznad našeg područja na visini će biti polje visokog vazdušnog pritiska, uz dodatno zagrevanje atmosfere. Usled ovakve sinoptičke situacije, cikloni i oblačni i padavinski sistemi neće moći da prodru sa Atlantskog okeana i sa zapada Evrope do Balkanskog poluostrva i Srbije, već se premeštati zapadnije i severnije od našeg područja i Alpa", objasnio je Đurić.

Od nedelje toplije

"U Srbiji u nedelju i početkom sledeće sedmice sunčano i toplije, a sredinom sledeće sedmice i veoma toplo. Posle podne i pred kraj dana tek ponegde se uz jači razvoj konvektivne oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, a u utorak košava će biti u slabljenju", najavio je on.

Maksimalna temperatura u nedelju od 30 do 34, u Beogradu do 32 stepena, a u ponedeljak do 35 stepeni.

Ponovo do 40 stepeni i tropske noći

"Najvrelije biće u utorak i sredu, uz temperature od 35 do 40, u Beogradu oko 37 stepeni. Najtoplije će biti na istoku Srbije i na području Negotinske Krajine. Od ponedeljka nas ponovo očekuju i veoma tople i neugodne noći, jer se temperature u Beogradu i na severu i istoku Srbije neće spuštati ispod 20 stepeni, tj. ponovo se očekuju tropske noći", istakao je Đurić.

Prognoza do kraja meseca

" Prema trenutnim prognozama, u četvrtak i petak blagi pad temperatura, ali i dalje veoma toplo. Do kraja jula ne očekuju nas značajnije padavine, iako će tek ponegde biti izolovanih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Nalazimo se na sredini leta. Nakon mesec dana veoma visokih temperatura i sušnog vremena, u prethodnom periodu smo se osvežili, uz značajnije količine padavina, a ovih dana uživamo u pravom i umerenom letu, prikladnom našem području. Iako nas od nedelje i ponedeljka očekuju porast temperatura i novi toplotni talas sa temperaturama sledeće sedmice i preko 35 stepeni, ne treba paničiti, jer leto je i treba se samo ponovo prilagoditi visokim temperaturama i svim potencijalnim opasnostima koje one sa sobom donose ", zaključio je Đurić.

