MINISTARKA OTKRILA SVE O TREĆOJ DOZI VAKCINE: Kome se preporučuje i kada bi trebalo da se primi! (VIDEO)

Sednica kriznog štaba održana je danas u Palati Srbija.

Na upravo završenoj sednici Kriznog štaba odlučeno je da se omogući davanje treće doze posebno rizičnim grupama.

- Ono što jeste bio zaključak da kada je u pitanju treća doza, u prvoj grupi su one osobe koje imaju imunodeficijentna stanja i različita hronična oboljenja koja su u vezi sa oslabljenim imunitetom. To su pre svega osobe koje su imale transplataciju organa, one koje su na hemodijalizi, osobe sa hroničnim oboljenjem jetra, bubrega, pluća...", istakla je ministarka i članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević i dodala:

To je u ovom momentu grupa koja je prepoznata da joj je potrebno da se pojača taj post-vakcinalni imunitet trećom dozom kada istekne 6 meseci od primanja druge doze vakcine.

Istraživanja se nastavljaju da bi se utvrdilo kada, kome, koju i u kom vremenskom roku je potrebno dati dodatnu dozu vakcine, istakla je ministarka i apelovana na sve građane da se vakcinišu.

Ona je navela da će sastanci kriznog štaba od sada biti održavani češće.

Ističe da svakim danom imamo značajan porast broja ljudi koji se inficira i hospitalizuje.

- Porast novozaraženih nije dramatičan, ali pokazuje nam da vrlo lako epidemiološka situacija može da izmakne kontroli - kaže Kisić Tepavčević. Ona je apelovala na mlade da se vakcinišu, jer, kako je navela, svaki peti čovek do 30 godina je vakcinisan.

- Oni predstavljaju značajne prenosioce bolesti. Mnogi još uvek ne razmišljaju o jeseni, o sezoni gripa, upravo je sad vreme za imunizaciju. Mladi treba da zadaju završni udarac virusu - navela je ona.