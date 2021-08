METEOROLOG UPOZORAVA: Danas je NAJTOPLIJI DAN 4. vrelog talasa! OVAJ DEO ZEMLJE POSEBNO DA SE ČUVA! (VIDEO)

U Srbiji se nastavljaju visoke temperature, sada smo u četvrtom po redu talasu i danas će biti najtopliji dan istog, rekao je za TV PINK meteorolog Đorđe Đurić.

Đorđe Đurić, meteorolog, istakao je da se nastavlja toplotni talas u Srbiji, koji je, kako kaže, četvrti ovog leta.

„Skoro da su bili u nizu, sa manjim, kraćim prekidima sa temperaturama prosečnih vrednosti za ovo doba godine“, rekao je Đurić.

Kako kaže, ovaj talas karakterišu ektremno visoke temperature, često iznad 35 stepena, a pre nekoliko dana smo, dodaje, imali i 39 i 40.

„Današnji dan će biti najtopliji u ovom nizu. Posebno na jugu i istoku Srbije, gde mogu ići i do 41 stepen“, rekao je Đurić.

Dodaje da će u Beogradu ona ići do 37 stepeni.

„Klima se menjala od samog nastanka zemlje i to će se dešavati i u budućnosti. Ne može preko noći da dođe do mediretranske klime niti da se preko noći glečeri istope. Imamo ekstremnije promene u poslednjim godinama, ali nije nešto što se nije dešavalo i ranije“, rekao je Đurić.

Đurić je rekao da satelitski snimci pokazuju da se glečeri povlače i to dovodi do toga da slatka voda odlazi u okeane, što u budućnosti, kako kaže, može dovesti u budućnosti do promene klime.

