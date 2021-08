SITUACIJA SA KORONOM POLAKO PRELAZI U PRETEĆU! Kon: Ne očekujte da struka ćuti, vreme je za nove mere

Cifra od gotovo 600 novozaraženih je iznenađenje, jer su procene bile da će ta brojka ove nedelje ići do 500 na dnevnom nivou i zbog toga je za očekivati uskoro i 1.000 novoobolelih dnevno, upozorio je danas epidemiolog Predrag Kon, dodajući da situacija polako prelazi u preteću.

On je u razgovoru za Tanjug rekao da su najveće pretnje po epidemiološku situaciju javna okupljanja i slavlja, te nedovoljno vakcinisanih, zbog čega je već sada trenutak da se razmišlja o tome šta nas čeka na jesen i uvode nove mere.

"Povećava se reprodukcija virusa i u tom slučaju će naglo da se ubrza i rast brojki. Ne možete očekivati da struka ćuti, struka priča neprekidno i upozoravamo da to ne može da ostane ovako kako jeste. Po meni je to već sada ozbiljno i trenutak je da se vidi da li će se smanjivati broj dozvoljenog javnog okupljanja, a sve preko toga bi bilo uz obavezno nošenje maske. To je mogućnost, ja ne mogu da licitiram, nakon konslutacija i dogovora će biti određeno ali mora da se shvati da se situacija menja, pogotovo pred škole", rekao je Kon.

On je upozorio na to da je broj hospitalizovanih poslednjih nedelja počeo da raste u odnosu na broj otpusta i da situacija polako prelazi u preteću.

Na pitanje da li se može očekivati da Evropska Unija skine Srbiju sa zelene liste, Kon kaže da tu nema dileme.

"Svakako će nas zatvoriti, tu nema dileme. Kad kažem zatvoriti, to znači u smislu različitih ograničenja oko ulaska. Različite zemlje će se ponašati drugačije, turističke zemlje će uglavnom imati labavije pristupe da bi očuvali turizam što sve utiče na povećanje aktivnosti virusa. Povratnici sa odmora su prvi pokazatelj da se povećava unos virusa", naglašava Kon.

Dodaje da je pred nama rizičan period jer se očekuje i formiranje radnih kolektiva, te povratka u škole.

"Kada sve to sagledamo onda je jasno da neće odmah u septembru da izbije taj maksimum, možda će da se pomeri i kasnije, ali će aktivnost i dalje da se povećava. Druga mogućnost jeste da se dosegne maksimum tokom sledeće nedelje i da dođe do kratkotrajnog pada, što se desilo u dosta zemalja Evrope", objašnjava on.

Kada je reč o novoj školskoj godini, Kon ukazuje na to da je svega par hiljada dece od gotovo 600.000 njih školskog uzrasta za koji se preporučuje vakcinacija, primilo cepivo, te da je logično da se napravi određeni sistem koji bi omogućio regularnu nastavu, a istovremeno i sprečio zaražavanje među njima.

"Kao i kovid propusnice, tako je i odvajanje učenika nešto što deluje logično, posebno što ne znamo kod mladih koliko vakcina štiti od prenošenja. Ja sam izjavio juče to, ali moram da korigujem stav - previše je kompleksno da bi bilo idealno. Idealno bi bilo da su sva deca vakcinisana, toga neće biti i toga smo svesni", poručuje on.

Dodaje da je siguran da će resorno Ministarstvo zajedno sa Institutom za javno zdravlje Batut doneti profesionalnu odluku.

"Tu razne stvari dolaze u obzir i ja sam siguran da će ekipa koja to profesionalno radi izaći sa odlukom, kao i prošle godine. Ono što je prošle godine izašlo bilo je vrlo korektno za tadašnju situaciju, verujem da će tako biti i sad", rekao je Kon.

On je dodao da Institut "Batut" sarađuje sa Ministarstvom prosvete, da se razmišlja o organizovanju nastave tako da bude regularna i da ima što manje online nastave.

"Nema jače zaštite od vakcine, i to treba apsolutno svi da znaju, i kolektivi i roditelji i to je najprimereniji način zaštite u pandemijskoj situaciji pogotovo kada imamo jasno registrovane vakcine za taj uzrast", objašnjava epidemiolog.

Kon se poziva i na trenutnu situaciju u Izraelu, iz koje, kako kaže treba svi da učimo.

"Tamo se jasno može videti da i vakcinisane osobe mogu nositi i prenositi virus, što je u ranijim istraživanjima bilo daleko manje prisutno, a to se sada u Izraelu vezuje za pad imuniteta posle određenog broja godina, tako da su oni uveli treću dozu za sve starije od 60 godina", kaže Kon.

Dodaje i to da Izrael već sada apeluje na to da se što više radi online kao i da se raspravlja o uvođenju "lockdown-a".

Pojava nove - lambda varijante, samo pokazuje ono što već znamo, a to je da virus, da bi opstao mora da mutira, međutim, dobra stvar je što njegova snaga, prirodno mora u jednom trenutku da opadne, objašnjava Kon i dodaje da je jedino što može dokazano da ga oslabi - globalni rast procenta imunizovanih.

"Koliko uspeva svaki taj novi soj da mimoiđe zaštitu vakcinom to niko ne može da kaže unapred i zbog toga taj apel globalni ne uspeva. Zemlje Afrike imaju ispod 10 odsto vakcinisanih, ali nemaju ni vakcine. Kod nas, paradoksalno, ima vakcina a nećemo da se štitimo, to je za ozbiljno promišljanje gde smo pogrešili u prethodnom periodu", istakao je on.

Na pitanje da li možemo da očekujemo nove restrikcije kako bismo smanjili jačinu novog talasa, Kon kaže da i kada bi došlo do zatvaranja, virus bi i dalje cirkulisao.

"Nama virus ulazi svaki dan, u Beogradu je juče otkriveno sedmoro importovanih, a gde su oni koji se kasnije jave. Mi imamo neprekidni import, čak i kad bi se zatvorili mi bismo imali to imali, ali, masovni događaji i slavlja su apslutno mesta gde će to ozbiljno da se širi i što se brojevi povećavaju - sve je veći rizik od takvih događaja. Za sada nema ništa pametnije od toga da se testiraju kada dolaze na događaje, kao kod i javnih festivala gde su jasno određene mere. E sad, pitanje je koliko se poštuju", zaključuje Kon.