Od sutra NOVI TOPLOTNI UDAR, a evo koji dan će biti najtopliji! Danas još uživajte, jer uz vrelinu nam stižu i PLJUSKOVI

U Srbiji i Beogradu danas će biti pretežno sunčano i toplije, ali od nedelje kreće novi toplotni talas, sa temperaturama do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog vrućina upaljen je i narandžasti meteoalaram!

Vetar će danas biti slab do umeren, jugoistočni, uz jutarnju temperaturu od 13 do 18 stepeni i najvišu dnevnu od 31 do 34 stepena. U Beogradu će jutarnja temperatura biti oko 18 stepeni, a najviša dnevna oko 32 stepena.

Od nedelje i 37 stepeni

Republički hidrometeoroloski zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature od nedelje, i do 37 stepeni.

"Sutra (08.08.) u celoj zemlji, a od ponedeljka do srede (09 - 11.08.) u centralnim, južnim i istočnim krajevima Srbije veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 37 °C", najavljeno je na sajtu RHMZ.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura od 12 do 22 C, najviša dnevna od 34 do 37 C.

Krajem dana i tokom noći, na severu Vojvodine, uz promenljivu oblačnost, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni, tokom noći u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22 C, najviša dnevna oko 36 C.

Meteoalarm

Za sutra je na snazi i narandžasti meteoalarm koji će važiti na teritoriji cele zemlje. Ova boja predstavlja "opasno vreme" kako je objašnjeno na sajtu RHMZ-a.

"Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objašnjeno je na sajtu RHMZ.

Prognoza za narednih nedelju dana

Prema prognozi, do 14. avgusta biće pretežno sunčano, u ponedeljak uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima, a u utorak ponegde i u ostalim krajevima s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Temperatura će tokom celog perioda biti iznad prosečnih vrednosti, a najtopliji dan biće nedelja sa temperaturom u vecini mesta preko 35 stepeni, dok je maksimalno prognozirano 37.

