Specijalista ginekologije i akušerstva dr Ivana Starović ističe da je vakcinacija trudnica bezbedna, a kako napominje, dokazano je da su trudnice upravo jedna od najrizičnijih grupa.

- Bolje je vakcinisati se, dobiti te minimalne simptome, kao što su temperatura ili malaksalost, bol u mišićima i slično, nego da imaju kovid - podvlači Starović.

Starović ističe da je razgovor sa trudnicama jedan od važnih preduslova kada je u pitanju vakcinacija.

- Imali smo slučajeve da su se trudnice vakcinisale i tokom trudnoće, ali i nakon kovida, i sve je bilo dobro. Vakcina se posebno preporučuje trudnicama koje imaju rizičnu trudnoću - kaže Starović.

Starović ističe da tokom vakcinacije organizam, stvara antitela koja se prenose na bebu, što znači da je i dete tokom trudnoće zaštićeno.

- Preporuka je obavezna vakcinacija - podvlači Starović.

Dr Vanja Milošević iz "Narodnog fronta" ističe da se Srbija približava brojci od 5.000 porođaja tokom pandemije, što je trend koji je sve ohrabrio.

- Mislim da u celoj situaciji u kojoj se nalazimo, da su te porodilje istinski heroji ovog vremena. Jer kada vidite te naslove, i sve što se dešavalo, one su dokaz da život pobeđuje - priča Milošević.

- Ono što me raduje je to što smo izašli iz mračnog tunela. Voleo bih da se taj trend nastavi, jer je sve manje važno i bitno naspram toga da za prvih sedam meseci izađe 5.000 beba iz porodilišta. Drago mi je da je i država pomogla, sa stimulacijama, sve je to divno, i treba nastaviti u tom smislu - objašnjava Milošević.

Kako dodaje, čitava situacija sa koronavirusom je dosta osvestila građane, podvlačeći da je važno to što smo konačno počeli da budemo upućeni jedni na druge.

Autor: