ŠEKLER O EPIDEMIOLOŠKIM MERAMA: Logično je da se uvedu pravila za ulaz u ugostiteljske objekte i javna okupljanja

Imunolog i virusolog Milanko Šekler izjavio je danas da je umesto pooštravanja epidemioloških mera logično uvođenje pravila da za ulaz u ugostiteljske objekte i odlazak na javna okupljanja pojedinac mora da bude vakcinisan, da je preležao korona virus ili da ima negativan test.

"Ne vidim zašto bi sad morali da svi budemo zatvoreni, onih 50 odsto vakcinisanih i oni koji nisu, zato što neki neće da se vakcinišu. Zadržavam stav da im je to pravo, ali nije mi jasno zašto sada najavljujemo rigoroznije mere u odnosu na situaciju, a ta situacija se odvija pred našim očima", kazao je Šekler.

Šekler je rekao da je u periodu kada je u Srbiji bilo i manje od 100 zaraženih dnevno, bilo vremena da se razmišlja "šta dalje" te je dodao da ga "impresioniraju" ocene struke da treba skratiti radno vreme ugostiteljskih objekata ukoliko dnevni broj novozaraženih pređe 1.000.

Naglasio je da je jasno da predstoji povećanje dnevnog broja novozaraženih, kojih je u Srbiji u sredu bilo 921, zato što se ne primenjuju epideomiološke mere, te je naveo primer Mađarske u kojoj je manje od 100 novoobolelih.

"Mađarska ima 100 zaraženih dnevno, a koristili su iste vakcine kao i Srbija. Preovlađuju 'Sinofarm' i 'Sputnjik V'. Imaju veliki broj vakcinisanih, to je tačno i očigledno je da vakcine daju rezultate", istakao je on.

Govoreći o vakcinisanju dece starije od 12 godina, Šekler je rekao da je siguran da roditelj koji nije vakcinisan neće vakcinisati svoje dete.

"Ako bar jedan roditelj nije vakcinisan, on će ubediti drugog da ne vakcinišu dete jer je to 'rizično'", rekao je on.

On je naglasio da je za vakcinaciju odraslih propušteno celo leto i ocenio da struka treba da se bavi tim pitanjem, "da se ne nađemo u istoj situaciji kao prošle godine".

"Grešiti je ljudski, a istrajati u greški je životinjski, da kao veterinar dodam", kazao je Šekler za Javni servis.

